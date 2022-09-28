За однією з гіпотез, водолази могли закласти вибухівку у двох трубах "Північного потоку-1" і в одній з двох труб "Північного потоку-2".

Німецькі органи безпеки припускають, що три гілки "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" у Балтійському морі можуть назавжди стати непридатними для використання після ймовірних актів саботажу.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Як пише видання, якщо поломку не вдасться усунути найближчим часом, солона вода потрапить в трубопровід і роз'їсть його.

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Інформацію про те, що газопровід може назавжди вийти з ладу підтверджує News.sky.com.

Як пише видання, професор Джоан Кординер з Університету Шеффілда припустила, що витік міг стати тільки результатом "раптового удару, що перерізав трубу".

Вона додала: "Труби не дають катастрофічний витік раптово. Зазвичай нормальні витоки через корозію починаються з малого і з часом накопичуються. Тому такий раптовий великий витік міг статися тільки в результаті раптового удару, що розрізає трубу".

"По ширині бульбашок ми можемо бачити, що витік був раптовим і дуже великим, що відповідає повному розрізу великої труби, а не звичайній корозії, яку ми спостерігали б в процесі експлуатації. Це або сильний вибух, або раптова фізична травма, яка навстіж розірвала трубу. Розслідування дасть відповіді", - йдеться в матеріалі.

Разом з тим органи безпеки Німеччини та іноземна таємна служба BND припускають умисну диверсію. Спеціальна комісія підозрює, що акт саботажу могла влаштувати Росія, але її мотив поки не зрозумілий.

За однією з гіпотез, водолази могли закласти вибухівку у двох трубах "Північного потоку-1" і в одній з двох труб "Північного потоку-2", який так і не запрацював.

Німеччина намагається додатково проаналізувати ситуацію з урядами Данії та Швеції, але провести відповідні пошуки на глибині 70-80 м вкрай складно. Данська сторона заявила, що розслідування в морі через фактор безпеки може бути здійснено тільки через тиждень-два.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". Того ж дня заяву по "Північному потоку" зробили й в ЄС.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни й можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" вигдав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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