Органи безпеки Німеччини, Данії та Скандинавії в даний час вивчають витоки і намагаються визначити їх причину.

Лідери західних країн заявили, що витоки на двох російських газопроводів, ймовірно, є результатом саботажу, і пообіцяли вжити рішучих заходів для продовження розслідування.

Про це повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що витоки були "ймовірно, навмисними діями", але "не нападом на Швецію".

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Проте вона сказала, що сили оборони Швеції готові адаптуватися до ситуації. Своєю чергою міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що підрозділи морської піхоти будуть доступні, "якщо це буде визнано за необхідне".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вважає витоки "навмисними діями", а міністр енергетики Данії Ден Яннік Йоргенсен заявив, що вони могли бути викликані "вибухами".

Міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Аасланд заявив, що інформація на цей момент "вказує на акти саботажу".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вона говорила з данськими лідерами про "диверсійну акцію" і що "вкрай важливо зараз розслідувати інциденти, отримати повну ясність щодо подій і їх причин".

"Будь-яке навмисне порушення активної європейської енергетичної інфраструктури неприйнятне і призведе до максимально жорсткої відповіді", - попередила вона.

Європейський союз заявив, що він "глибоко стурбований" пошкодженням двох трубопроводів.

"Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисної дії", — заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель, пообіцявши активізувати зусилля щодо забезпечення енергетичної безпеки.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван також говорив зі своїм данським колегою про "очевидний саботаж", заявивши, що США підтримують зусилля з розслідування.

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, органи безпеки Німеччини, Данії та Скандинавії в цей час вивчають витоки та намагаються визначити їх причину, додавши, що Європа здатна захистити свою критично важливу інфраструктуру.

Влада тримає кораблі якомога далі від цього району, посилаючись на ризик займання витеклого газу над водою і в повітрі, але кажуть, що інших ризиків безпеки небагато, оскільки витік зачепить тільки навколишнє середовище, де розташовані газові шлейфи.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" прогриміли вибухи.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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