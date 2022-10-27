Припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення уряд Естонії схвалив постанову, що регулює купівлю, імпорт і транспортування нафти та нафтопродуктів з РФ.

Про це повідомляє Enkorr.

Припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

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"З 5 грудня транзит російської нафти та нафтопродуктів в Естонії повинен бути повністю припинений", – зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

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