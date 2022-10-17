Загреб розробляє стратегії, які можуть подвоїти пропускну здатність нафтопроводу Adria.

Війна на Україні виявила залежність ЄС від російських невідновлюваних джерел палива, однак нафтопровід, розроблений як югославський конкурент радянським об'єктам, може допомогти Хорватії вийти з енергетичної кризи в Європі.

Про це повідомляє The New York Ledger.

Як зазначається в матеріалі, Загреб розробляє стратегії, які можуть подвоїти пропускну здатність нафтопроводу Adria до 2 млн тонн на місяць. Це було б рятувальним колом для інших членів ЄС, які намагаються зменшити залежність від російського газу.

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"У Хорватії є відмінний шанс стати енергетичним входом для ряду сусідніх основних європейських країн в існуючих енергетичних геополітичних обставинах і проблемах імпорту енергії з Росії", — заявив Ігор Деканич, викладач кафедри геології та гірничої справи Загребського університету.

Хорватія фактично почала диверсифікувати свої джерела енергії задовго до вторгнення Москви в Україну, імпортуючи зростаючу кількість нафти з Азербайджану і Казахстану, разом з тим скоротивши потоки нафти з Росії до трохи більше чверті свого загального імпорту у 2020 році, що є найбільш доступним рівнем, тому що 2003.

Трубопровід Adria, яким управляє Хорватська компанія Janaf, може перекачувати близько 1 млн тонн нафти на місяць. Заплановані додаткові фінансові інвестиції для подвоєння потужностей покриють потреби нафтопереробних заводів в Угорщині, Словаччині та Сербії, йдеться в повідомленні.

"Такий вибір треба зробити. Відповідно до основної енергетичної політики ЄС і федерального уряду Хорватії", — заявили в бізнесі.

Хорватія могла б зараз взяти на себе набагато більш важливу функцію місцевого центру імпорту нафти та газу, якби вона не відклала і не скоротила будівництво свого терміналу СПГ на кілька років, заявив Андраш Сімоні, фахівець з енергетики з Глобального енергетичного центру Атлантичної ради.

"Хорвати дуже спізнюються", - заявив Сімоні. "Сполучені Штати збираються швидко збільшити виробництво СПГ. ЄС фактично також прийняв газ в якості змінного палива. Значить буде газ. Однак чи будуть об'єкти в Європі? Ніхто не буде чекати від Хорватії, яка може прокачати набагато більше газу з Ларом", - зазначив Сімоні.

Ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. В організацію входять Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК + знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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