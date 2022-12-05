Через знеструмлення частини міста внаслідок ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було припинено.

В Одеській області в результаті обстрілу російськими окупантами пошкоджені два інфраструктурні об'єкти, одна людина госпіталізована.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Одеська область... Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована", - зазначив він.

Відео дня

Своєю чергою в прес-службі мерії Одеси повідомили, що в місті через знеструмлення припинено роботу котелень і громадського електротранспорту.

"Через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було припинено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеса" зараз всі міські котельні зупинено. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.

Обстріл 5 грудня:

5 грудня 2022 року Росія розпочала черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет. Ряд міст на цей момент залишилися без водопостачання, також повідомляється про те, що спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

Вас також можуть зацікавити новини: