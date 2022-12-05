По Миколаївській області оперативно відключені всі 10 черг графіка стабілізаційних відключень.

Через ракетний обстріл на Миколаївщині всі 10 черг графіка стабілізаційних відключень відключені від поставок електроенергії.

Як повідомили в "Миколаївобленерго" у зв'язку з ворожою атакою на енергетичну інфраструктуру України надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему.

"По Миколаївській області оперативно відключені всі 10 черг графіка стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл 5 грудня:

5 грудня 2022 року Росія розпочала черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет. Ряд міст на цей момент залишилися без водопостачання, також повідомляється про те, що спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

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