Що відбувається на світовому ринку нафти і як це позначиться на Україні

Світові аналітики прогнозували, що на початку осені ціни на нафту сягнуть 140 доларів, проте зараз жовтневі ф'ючерси котируються на значно меншому рівні. УНІАН розбирався з тим, що коїться на світовому ринку нафти та як це вплине на вітчизняний ринок пального.

Цього року нафта різко подорожчала, наблизившись у березні до історичного максимуму в 147 доларів після того, як війна кривавої Росії проти України посилила занепокоєння щодо пропозиції чорного золота.

На початку повномасштабного вторгнення російської орди в Україну, ціна на нафту марки "Brent" складала приблизно 96 доларів за барель. Втім вже 6 березня вона сягнула майже 140 доларів. Такі показники дозволяли отримувати Росії надприбутки з експорту продукту на світовий ринок.

"Наступний пік цін на нафту припав на 14 червня, коли було оголошено про запровадження 6-го пакету санкцій ЄС, який передбачав обмеження поставок російської нафти в Європу. Тоді ціни досягли 125 доларів за барель", - розповів агенції УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Ембарго ЄС на російську нафту повинно було підігріти ціни у світі ще більше, бо європейські споживачі мають протягом наступного півріччя перелаштувати логістичні ланцюжки на інших постачальників.

До того ж, зникнення великого продавця нафти - Росії - з європейського ринку призвело до загострення енергетичної кризи і до певного тимчасового дефіциту цього продукту.

Аналітики Goldman Sachs прогнозували, що наприкінці літа - початку осені нафта марки "Brent" коштуватиме 140 доларів, але цього не сталося. Зараз ціни на жовтневі ф’ючерси коливаються у межах 100 доларів. Це стільки ж, як і до початку повномасштабного вторгнення дикої російської орди в Україну, і експерти прогнозують, що у майбутньому ціни можуть піти вниз.

Зміни на ринку

Прогнози аналітиків наразі не збулися. До ціни у 140 доларів ще далеко і навряд чи нафта скоро сягне цієї відмітки. Причин цьому багато. Одна з них - швидке наповнення європейського нафтового ринку іншими постачальниками.

"Причини зниження цін на нафту полягають в збільшенні її поставок в Європу з Нігерії та країн Близького Сходу, нарощуванні видобутку в Норвегії. Очікуються поставки нафти з Венесуели. ОПЕК, з метою запобігання енергетичній кризі в Європі, збільшив видобуток на понад 600 тисяч барелів на добу", - зазначив експерт Хмелевський.

До усього ще приєднується обхід Росією міжнародних санкцій на свою нафту та нафтопродукти. Хмелевський відмітив, що близько третини нафтових танкерів, які виходять зараз з Росії, не мають пункту призначення.

"Це означає, що нафту з цих танкерів прямо в морі перекачують на судна інших країн. Російську нафту змішують з нафтою іншого походження, щоб приховати її російський слід", - пояснив він.

Наприклад, таким "помічником" у справі обходу санкцій для Росії став Єгипет, а точніше - його нафтові термінали. Декілька тижнів тому журналісти виявили схему, за якою у двох терміналах цієї арабської країни змішували єгипетське та російське чорне золото, щоб приховати походження останнього.

"В оборудках з російською нафтою і поставках її в Європу під іншою маркою замішані компанії Греції, Кіпру, Туреччини, Італії та низки інших країн. Тому дефіциту нафти в Європі немає", - додав експерт.

Окрім цього, в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, уповільнився попит на паливо. Все через дефіцит електроенергії на південному заході, викликаного спекою.

Іранська угода та загроза світової рецесії

У центрі уваги ділового світу зараз перспектива ядерної угоди між Іраном і світовими державами, яка дозволить першому збільшити експорт своєї нафти. Раніше високопосадовець США повідомив журналістам, що Іран відмовився від деяких своїх основних вимог, заради відновлення угоди.

"В разі досягнення угоди з Іраном, останній може збільшити свої поставки на 1,3 млн. барелів на добу. Це призведе до падіння цін на нафту", - розповів експерт Олександр Хмелевський.

Переговори між Європейським Союзом, США та Іраном щодо відновлення ядерної угоди 2015 року тривають і Тегеран заявляє, що отримав відповідь від Сполучених Штатів на "остаточний" текст ЄС щодо відновлення угоди.

Джерела в ОПЕК повідомили агенції Reuters, що будь-які скорочення з боку організації, ймовірно, збігатимуться у часі з поверненням іранської нафти на ринок, якщо Тегеран укладе угоду зі світовими державами.

Також останнім часом посилилися ризики глобальної рецесії. Зрозуміло, що в разі скорочення економіки, попит на нафту на світовому ринку знизиться і це ще більше послабить ціновий тиск.

"ФРС США, з метою скорочення інфляції, підвищив облікову ставку та скорочує грошову ліквідність, це призводить до зростання курсу долара по відношенню до інших валют, а також до товарів, зокрема, й нафти", - розповів Хмелевський.

Зміцнення долара США також чинить тиск на ціну нафти, оскільки робить її дорожчою для покупців в інших валютах.

"Зростання побоювань, щодо уповільнення світової економіки, спричинило падіння нафтових ринків. Зростання долара США також спонукало до нових продажів", - пояснював економіст Тацуфумі Окоші.

Експерти зазначають, що хоча ринок нафти досить мінливий і будь-яка новина може призвести до суттєвого зростання чи падіння цін, можна з великою ймовірністю стверджувати, що ціни цього року не досягнуть 140 доларів за барель.

"Швидше за все ми побачимо зниження цін в мажах 90 доларів за барель", - прогнозує Хмелевський.

На що чекати ринку палива в Україні

Коли ми намагаємося спрогнозувати ціни на пальне на вітчизняному ринку, то слід враховувати, що в Україні воно зараз не виробляється. Увесь продукт, який ми бачимо на автозаправних станціях, завезений з Європи. Тому ціни на нафту і нафтопродукти за західним кордоном впливають на вартість пального на наших АЗС.

"Відповідно кожен відсоток подорожчання напряму впливатиме на динаміку цін в Україні", - пояснює у коментарі агенції УНІАН директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

На ціни нафтопродуктів на українських АЗС впливає багато факторів, включаючи курс гривні. Тому важко точно сказати, скільки коштуватиме пальне при різних цінових рівнях нафти.

"Щоб сказати чітко, по-перше треба зрозуміти, яка буде ціна на імпортні нафтопродукти при нафті, наприклад, у 90 доларів, а по-друге, чи повністю ціна відіграє від поточних котирувань", - сказав Куюн.

Але якщо чорне золото знизиться в ціні, то на наших заправках ціни зменшуватимуться відповідно.

"Можна сказати, що залежність пряма і паливо буде абсолютно чітко відігравати на колонках в Україні, але казати, яка точно буде ціна, трошки несерйозно", - пояснює Сергій Куюн.

Також на ціни на "колонках" може вплинути повернення акцизу на пальне, ініціатором якого виступає наш уряд. Але експерти зазначають, що у разі падіння цін на нафту до прогнозованих рівнів, акциз не тільки не вплине на ціну палива, а воно ще й здешевіє.

"Поточні ціни, які ми маємо, вони сформовані при ціні, умовно кажучи, 95-100 доларів за барель. Акциз - це чотири гривні на літрі, тобто якщо нафта коштуватиме 90 доларів, то відносно поточних цін зниження буде умовно шість гривень. Відповідно, чотири з них забере акциз, а дві гривні - це потенціал для здешевлення", - розповів Сергій Куюн.

"Сьогодні, наприклад, ми бачимо, що ринок розвернувся і нафта зараз дорожчає. Тому усі ці прогнози, вони дуже умовні і ніхто не робить якихось довгострокових, бо все дуже швидко змінюється", - додав експерт.

Дія багатьох факторів

Враховуючи те, що усі нафтопродукти, які є зараз в країні, імпортовані з Європи, і що ціни на пальне прямо корелюють з цінами на нафту і нафтопродукти в регіоні, то при умовному збільшенню чи зменшенню базової ціни чорного золота це відіб’ється і на ціні пального в Україні.

Можлива вартість нафти залежатиме від багатьох факторів, включаючи розвиток подій з іранською угодою. Якщо її вдасться укласти, то збільшення пропозиції на світовому ринку нафти потягне ціни вниз.

Також на котирування може вплинути подальше уповільнення економіки Китаю та загострення світової рецесії. За розрахунками аналітиків, якщо це станеться, то ціна на нафту може впасти взагалі до 65 доларів.

Тому будемо спостерігати за ситуацією з цінами на нафту у світі і на пальне в Україні. Більшість експертів все ж зазначають, що з великою вірогідністю ціни знижуватимуться до рівня 90 доларів. А це означатиме і зменшення цін на пальне в нашій країні.

Артур Крижний