У відомстві зазначили, що не очікують підвищення цін на пальне через повернення акцизу.

Ситуацію з дефіцитом пального в Україні подолано, ціни йдуть вниз, а акциз не має збільшити їх.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні можна впевнено говорити, що та тимчасова ситуація з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолана. У країні достатня кількість бензину і дизеля", - розповів він.

Це свідчить про те, що пропозиція на ринку пального достатня, відповідно – ціни йдуть вниз. Крім того, також позитивно вплинуло на ціни на АЗС зниження світових цін на нафту, зазначив Кудін.

Він висловив сподівання, що всі побоювання щодо зростання ціни на пальне через повернення акцизу не виправдаються.

"Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", - сказав заступник міністра економіки.

Війна в Україні та акциз:

15 березня Верховна Рада ухвалила закон № 7137-д, який передбачав встановлення нульової ставки акцизу на бензин, дизельне паливо і скраплений газ і зменшення ПДВ з 20% до 7%. Тоді ціни на паливо значно впали.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який має на меті Скасувати на паливо пільгове оподаткування, введене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

15 серпня з'явилася інформація про те, що Кабмін хоче повернути акциз на паливо.

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