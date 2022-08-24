Економісти погоджуються, що збитки Росії через санкції зростають і погіршать її стан у довгостроковій перспективі, але короткостроковий вплив явно неоднозначний.

За півроку після початку запровадження масштабних санкцій проти Росії її економіка, на перший погляд, не зазнала колапсу. Хоча більшість економістів сходяться на думці, що Росія зазнає реальних втрат, які збільшуватимуться з часом.

Тим часом, Росія продовжує щомісяця заробляти еквівалент мільярдів доларів на експорті нафти та газу, пише The Washington Post.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що цього року російська економіка впаде на 6%, що менше ніж 10% або більше відсотків, які спочатку прогнозували деякі економісти.

Санкції "безперечно працюють, але, на жаль, набагато повільніше, ніж усі очікували півроку тому", - каже Максим Миронов, російський економіст IE Business School у Мадриді.

Щоб завдати ще більшої шкоди, кажуть економісти, Європейський Союз повинен скоротити головний рятівний круг Росії: доходи від експорту нафти та газу. США і Велика Британія заборонили імпорт російської нафти та газу, але Європа, яка значною мірою залежить від російських енергоресурсів, погодилася лише з часом обмежити закупівлі. Білий дім та інші наполягають на негайних діях шляхом встановлення граничної ціни на російську нафту, що змусить Москву продавати її дешевше ніж ринкові ціни.

За словами високопосадовця адміністрації Байдена, дипломати США тиснуть на союзників, щоб вони погодилися на обмеження ціни на нафту, яке вони вважають "найбільшим макроекономічним заходом, який залишився".

"Росія зіткнулася з різким економічним спадом, і рецесія майже напевно затягнеться і в наступному році. Слухайте, вони змогли... через вищі ціни на енергоносії… мати дещо менш різкий економічний спад, ніж деякі з початкових оцінок… Але я думаю те, що ви зараз бачите - це свого роду потьомкінська економіка (бутафорська; така, що створює хибну видимість успіху, - УНІАН)", - сказав посадовець.

Видання зазначає, що є Путін не був чесним, коли говорив, що санкції проти Росії не спрацювали. Наприклад, виробництво автомобілів й інших товарів скоротилося, тому що компанії не можуть імпортувати деталі. Через це в деяких містах багатьох працівників було звільнено. Авіакомпанії скасували майже всі міжнародні рейси, звільняють пілотів і розбирають одну частину літаків на запчастини, щоб інші поки ще політали. Тисячі людей з освітою виїхали з Росії, сотні іноземних компаній закрилися, а федеральний бюджет РФ у липні продемонстрував ознаки падіння.

Щоб підтримувати стабільний рівень безробіття на рівні близько 4%, Кремль чинить тиск на компанії, щоб ті відправляли працівників у частково оплачувану відпустку або скорочували робочий день замість того, щоб звільняти їх, сказала заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів (IIF) Еліна Рибакова. Це допоможе запобігти громадським заворушенням у короткостроковій перспективі, але не є стійким у довгостроковій перспективі, сказала вона.

Росія перестала публікувати багато економічних статистичних даних, що ускладнює судження про те, наскільки сильно вдарять санкції, але деякі дані демонструють ознаки краху.

У липні Росія повідомила про дефіцит федерального бюджету в розмірі 900 мільярдів рублів через скорочення деяких джерел податкових надходжень, "величезний, величезний розрив", який дорівнює 8% валового внутрішнього продукту.

"У Путіна все ще є готівка, тому що він заробив багато грошей у перші місяці війни, коли ціни на нафту були високими, а економіка ще не падала. Але зараз санкції починають працювати, починають суттєво працювати", – сказав російський економіст Сергій Гурієв.

Проте деякі аспекти санкцій виявилися незначними або не такими важкими, як сподівалися. Нездатність Європи швидко припинити закупівлі російської нафти через її залежність була великою втраченою можливістю. ЄС має намір заборонити більшість закупівель російської нафти тільки в грудні та нафтопродуктів у лютому.

"Якби ми націлилися на нафту з самого початку, ми могли б набагато швидше побачити масштабні наслідки, про які говорили політики", — сказала експерт з санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

Але хоча санкції можуть діяти недостатньо швидко, щоб спровокувати громадське невдоволення або обмежити здатність Росії вести війну в найближчі місяці, довгостроковий вплив завдасть країні величезної шкоди, вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, видання Reuters у своєму матеріалі написало, що російська економіка уникла краху, який багато хто передбачав після 24 лютого. Підвищення цін на експорт нафти пом'якшили вплив, але деякі все ж відчули на собі їх вплив. Високі світові ціни на енергоносії допомогли Кремлю скоротити бідність і нерівність, незважаючи на нищівні західні санкції та інфляцію.

Наразі для багатьох росіян за останні шість місяців мало що змінилося - вони відпочивають за кордоном, купують Західні товари, скаржаться на інфляцію, дивляться телевізор і підтримують Путіна.

Враховуючи, що ціни на енергоносії залишаться високими, навіть незважаючи на те, що країни ЄС намагаються відмовитися від російського газу і нафти, державна скарбниця продовжить поповнюватися.

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