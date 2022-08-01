Іран вже збагачує уран до 60%, що значно перевищує ліміт у 3,67%, встановлений згідно з розірваною нині ядерною угодою від 2015 року.

Іран має технічну можливість виготовити атомну бомбу, але не має наміру цього робити.

Про це заявив у понеділок голова організації з атомної енергії країни Мохаммад Есламі, повідомляє Reuters.

"Іран має технічну можливість створити атомну бомбу, але така програма не стоїть на порядку денному", - сказав Есламі.

Зазначається, що Іран вже збагачує уран до 60%, що значно перевищує ліміт у 3,67%, встановлений згідно з розірваною нині ядерною угодою від 2015 року. Для ядерної бомби придатний уран, збагачений до 90%.

Ядерна угода з Іраном

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

Однак минулого року сторони повернулися до перемовин щодо ядерної програми. Нещодавно голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував новий проект тексту для порятунку ядерної угоди, пише Reuters. Іран позитивно відповів на цю пропозицію, і прагне швидкого завершення переговорів, заявив у неділю головний іранський ядерний переговірник.

"Після обміну повідомленнями минулого тижня та перегляду запропонованих текстів існує ймовірність того, що найближчим часом ми зможемо дійти висновку про терміни нового раунду ядерних переговорів", - сказав речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.

Загальний план відновленої угоди був узгоджений у березні після 11 місяців непрямих переговорів у Відні між Тегераном та адміністрацією президента США Джо Байдена.

Але потім переговори зірвалися через перешкоди, включно з вимогою Тегерана, щоб Вашингтон надав гарантії, що жоден президент США не відмовиться від угоди, як це зробив Трамп. Байден не може цього обіцяти, оскільки ядерна угода є необов'язковою політичною домовленістю, а не юридично зобов'язуючим договором.

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