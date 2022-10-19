Зараз стратегічний резерв Сполучених Штатів досяг найнижчого рівня з 1984 року і становить близько 400 млн барелів нафти.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США можуть вивільнити ще 15 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

Про це повідомляє Associated Press.

Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про дане рішення сьогодні, 19 жовтня.

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Зараз стратегічний резерв Сполучених Штатів досяг найнижчого рівня з 1984 року і становить близько 400 млн барелів нафти.

Байден також має оголосити, що стратегічний нафтовий запас США буде поповнений, коли ціни на нафту будуть в ціновому коридорі $67-72 за барель.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на нещодавнє скорочення видобутку, оголошене країнами ОПЕК+.

Ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. В організацію входять Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди стосовно заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня ухвалили рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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