Ціни на нафту пішли вгору після того, як Китай скасував заходи щодо забезпечення ліквідності.

У понеділок, 17 жовтня 2022 року, ціни на нафту показали зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, ціни на нафту пішли вгору після того, як Китай скасував заходи щодо забезпечення ліквідності, щоб допомогти своїй економіці, яка постраждала від пандемії.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,88%, до $92,44 за барель, відновившись після падіння на 6,4% минулого тижня. Нафта WTI зросла до $86,33 за барель.

Центральний банк Китаю продовжив термін погашення середньострокових кредитів, залишивши процентну ставку без змін другий місяць у понеділок.

Аналітики вважають, що центральний банк продовжить проводити м'яку грошово-кредитну політику.

Також Китай пообіцяв значно збільшити внутрішній потенціал енергопостачання і посилити контроль ризиків щодо ключових товарів, включаючи вугілля, нафту, газ і електроенергію.

Ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. В організацію входять Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня ухвалили рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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