"У будь-якому випадку в найближчі два роки на нас чекають відключення світла", - енергетичний експерт Андрій Закревський

Енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський розповів УНІАН, чому в енергосистемі утворився шалений дефіцит, як довго нам доведеться сидіти без світла, та яким регіонам загрожують блекаути.

Навіть якщо енергетикам вдасться усунути наслідки останніх російських обстрілів, українцям доведеться ще два роки жити із дефіцитом електроенергії. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Ця новина неабияк стурбувала людей, тож УНІАН звернувся за поясненнями до експерта з енергетичних питань, голови правління асоціації "Нафта та газ Україи" Андрія Закревського. Він розповів, чому саме зараз у вітчизняній енергосистемі критично не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання, наскільки реальна загроза тотального блекауту в Україні, яким областям доведеться сидіти без світла найдовше, та що необхідно зробити, аби зменшити навантаження на систему і, відповідно, ризики відключень.

Чому саме зараз виник таких великий дефіцит електроенергії? Адже, наприклад, у тому ж Києві не було таких масштабних обстрілів…

У нас по цифрах наступна ситуація. У нас є, грубо кажучи, базові 6-8 гігават електроенергії, які виробляють атомні електростанції. А пік споживання у нас складає порядку 16-17 гігават електроенергії. Технічні можливості отримувати допомогу з-за кордону – 3,7 гігават. Фактично, здається, тільки під два гігавати ми маємо можливість викупати та користуватися цією енергією без жодних проблем. Тож, якщо під час піку споживання нам потрібно 17 ГВт, то взяти нам цю різницю просто немає де.

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Чи є у нас технічна можливість збільшувати імпорт електроенергії?

По документах ми можемо отримувати ще 1,7 гігават. Тобто ми можемо розширити показник імпорту до 3,7 гігават.

Але у будь-якому випадку пікова нестача електроенергії у нас є і буде. Останнім часом, вона сягає більше, ніж 11 гігават.

Нещодавно з’явилася новина, що українці житимуть з дефіцитом електроенергії ще наступні два роки. Чому саме така оцінка?

Ви розумієте, ми не зможемо дуже швидко поставити генератори, їхнє встановлення усюди, де необхідно – це термін до двох років. Оновлення великих теплових станцій – це також термін на два роки. Тому в будь-якому випадку в найближчі два роки на нас чекають відключення світла.

Як змінилася тактика обстрілів росіян порівняно із зимою 2022-2023 років, якщо напередодні літа у нас так різко виник величезний дефіцит потужностей?

Раніше в нас була нормальна протиповітряна оборона та розвідка. Потім наше ППО оголилося. І якщо взимку росіяни просто нащупували, де саме пролетіти, щоб вразити в ціль, то після того, як в нас закінчилися протиповітряні ракети й не було оперативної розвідки щодо вильотів ракетоносіїв, вони просто "винесли" генерацію.

Тобто в той момент, коли в росіян з’явилася можливість дотягнутися до нашої маневрової генерації, вони цим і скористалися. Нічого не змінилося, вони як хотіли нас знищити, так і продовжують це робити. Просто раніше в них не було такої можливості. А зараз через те, що наші партнери не надали нам достатньої кількості ракет ППО, це закінчилося наприкінці зими таким негативним для нас чином.

Блекаути влітку – наскільки це реально?

У нас є атомна генерація, й вона нікуди не дінеться. Просто під час піку споживання в нас не буде світла. Це стосується всіх, окрім Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської областей. Там можуть бути блекаути. Тому що, якщо росіяни вдарять по перетинам через Дніпро і через київські вузли - це стосується Харкова і Сум - то ми просто не зможемо доставити туди навіть імпорт та ту електроенергію, яка в нас є на Заході України.

Що теоретично можуть зробити окупанти для того, щоб блекаут став тотальним?

Блекаути по всій країні не можуть бути взагалі. В нас достатньо базової генерації для того, щоб, крім пікових годин споживання, підтримувати нормальний стан електромереж. Наша атомна енергетика дає достатню кількість електроенергії. Більше того, в нас прекрасно працюють сонячні електростанції. Львівська та Чернівецька області спокійно себе вдень забезпечують сонячною енергією.

У нас немає проблем з нічним та денним періодом споживання. Вдень - завдяки альтернативним джерелам енергії, а вночі - завдяки атомній енергії. У нас проблеми тільки з піковими навантаженнями на енергомережу.

За серйозних проблем хто візьме на себе основний тягар віялових відключень - промисловість чи громадянська інфраструктура?

Припиніть вранці та ввечері користуватися різними електричними приладами, й не буде в нас відключень. Пікові навантаження на енергомережу створює не промисловість, а звичайні споживачі. Тому краще, ніж вдома сидіти, ввечері йдіть в кафе. Бізнес й так за тарифом платить за електроенергію більше, ніж звичайні споживачі. Так купіть у них каву та принесіть таким чином їм грошей. Вони так хоча б податки сплатять.

У нас немає маневрової генерації. У нас є базова генерація. Нам потрібно, щоб нам не аварійну допомогу надавали, а у нормальному ринковому руслі.

Нам треба тариф трохи підвищити. Тому що зрозуміло, коли ми купляємо по десять гривень електроенергію, а продаємо по три, то десь сім гривень в нас мінус. Треба включати ринок, купляти Ecoflow (портативний накопичувачів електроенергії - УНІАН), гуляти ввечері з дітьми.

Це питання зміни споживацьких звичок.

Дмитро Петровський