Тарифний холод

Комунальні тарифи готові до осінніх стартів. Головна "дисципліна" - стрибки у висоту. Хто і скільки платитиме за опалення та гарячу воду й чому дешева електрика обернеться високими цінами?

Наближення опалювального сезону дещо лякає, адже на українців чекає подорожчання житлово-комунальних послуг.

ТСН.Тиждень дізнався, що, наприклад, у "Київтеплоенерго" вже попередили: ціни на тепло і гарячу воду можуть зрости на 30-40%. Наприклад, в столиці опалення двокімнатної квартири, яка витрачає півтори гіга-калорії в зимовий місяць, подорожчає з двох з половиною до трьох з половиною тисяч гривень.

А ось у Рівному лякають зростанням тарифів удвічі, а то й утричі. Згідно з проектом рішення, опублікованого на сайті Рівненської міської ради, відомо, що здорожчання заплановане вже з 1 жовтня. Вартість однієї гіга-калорії для населення з тисячі вісімсот гривень зросте до трьох тисяч сімсот гривень, а для бюджетних установ – із тисячі шістсот шістдесят гривень до якоїсь грандіозної ціни у п’ять з половиною тисяч.

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Мешканцям приватних будинків легше – вони перейшли на річні тарифи. В середньому, не більше восьми гривень за куб. І такою ціна буде до кінця опалювального сезону. Та більшість споживачів, за спостереженнями ТСН.Тижня, мешкають у багатоквартирних будинках. І тариф на опалення та гарячу воду тягне з гаманців найбільше. 80% цих тарифів – це вартість газу, яка нестримно зростає.

Річ у тім, що ціна на газ в Україні залежить від коливань на європейському ринку. А там зараз просто цунамі. Газ торгують по 600-700 і 800 доларів за кубометр. Головний винуватець - російський "Газпром", який займає 40% на європейському ринку газу і створює штучний дефіцит, не прокачуючи паливо до ЄС. І робить це саме тоді, коли на континенті перебої з постачанням газу з Північного моря. Тож котирування йдуть вгору шаленими темпами.

Така цінова бульбашка вигідна Кремлю. Все це робиться, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік-2".

Ринкова ціна газу на кордоні з Україною зросла до двадцяти тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Для населення – для нас з вами – тариф за тепло становитиме 7,96 гривні за куб. Це вартість БЕЗ розподілу та доставки. Так уряд піклується про споживачів. Але з іншого боку, бюджетній сфері – дитсадкам, школам, лікарням – лишається ринкова ціна по сімнадцять, вісімнадцять, а то й по двадцять гривень за куб.

З цим має якось розібратися місцева влада: яку суму зможе компенсувати, а який тариф виставити. Звісно, таких розцінок на газ і опалення, як зараз, місцеві бюджети і в страшному сні не бачили. Тож, як дізнався ТСН.Тиждень, кошти будуть перерозподіляти. А це значить, що з якоїсь сфери їх заберуть.

Крім того, тепло потягне за собою подорожчання й гарячої води. Щонайменше, на 30%.

А от електроенергія подешевшає. Для тих, хто споживає до 250 кіловат, тариф знизиться з нинішніх 1,68 гривень до 1,44 грн. Усе, що більше ніж 250 кіловат – по 1,68 грн.

Втім, для бізнесу електроенергія, як і газ, подорожчає. Адже за рахунок підприємців спробують компенсувати збитковий тариф для населення, який насправді має бути удвічі більшим. Тож бізнес закладе збільшений тариф на електрику у послуги або товари. І, так чи інакше, але за це підвищення знову заплатять українці.

Але якщо ви раптом подумали, що краще жити в селі та опалювати житло дровами, то й тут вас розчаруємо – дрова теж подорожчали. Тож зима на нас чекає сувора.

Ірина Коваленко, Тимофій Кощій

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