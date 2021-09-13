В Україні зміняться ціни на опалення, гарячу воду та електропостачання.

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%, залежно від населеного пункту.

Про це йдеться в постанові Кабміну №859 від 11 серпня 2021 року. Також зміняться ціни на гарячу воду та електроенергію.

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Скільки будемо платити:

середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв,

тариф на гаряче водопостачання становитиме 109,55-122,17 грн/м куб.

Тариф на електроенергію:

Згідно з документом, Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд закріпив тариф в 1,68 грн за кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником в частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, виключаючи професійну та господарську діяльність.

Тариф у розмірі 1,68 грн за кВт-год був закріплений за дачними та дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території.

Крім того, Кабмін відніс до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичні особи, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійні організації.

Згідно з постановою уряду, при наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 7:00, при наявності тризонних лічильників – 1,5 фіксованої ціни з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00 і 0,4 цієї ціни – з 23:00 до 7:00. У всіх інших часових проміжках сплачується повна ціна.

Як змінювався тариф на електроенергію:

З 1 січня Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.

28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

11 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

Режим спецзобов'язань:

20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних зобов'язань на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті "Нафтогаз" змінив умови та ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяопераційної оплати.

Прогноз:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

З 20 травня 2021 року припинило роботу зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у президента України Володимира Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку став соціальним і продавався для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

6 липня 2021 року "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ.

Автор: Олена Коваленко