З березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.

Відновлювані джерела енергії дозволили Європейському Союзу уникнути імпорту природного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 мільярдів євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.

Про це свідчить дослідження, проведене аналітичними центрами E3G і Ember, пише видання Euractiv.

Згідно з новим звітом, з березня 2022 року сонячна і вітрова енергія виробила чверть електроенергії в ЄС, що дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.

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Своєю чергою, це також допомогло пом'якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, і зниження виробництва атомної енергії, викликане технічним обслуговуванням і серією відмов у французькому атомному секторі.

"Вітер і сонце вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший", - сказав старший аналітик Ember Кріс Росслоу.

Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газовупропозицію.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу.

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