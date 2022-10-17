Передбачається обов'язкове обмеження на коливання цін протягом одного дня.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Єврокомісія має намір запропонувати механізм "динамічної" стелі цін на природний газ в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Reuters.

Також передбачається обов'язкове обмеження на коливання цін протягом одного дня.

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Дана пропозиція має бути узгоджена з урядами ЄС. Очікується, що Європейському агентству зі співробітництва органів регулювання енергетики (ACER) буде доручено встановити до 23 березня контрольну ціну на скраплений природний газ, який купує ЄС.

Єврокомісія рекомендує потенційне втручання в ціну нідерландської програми передачі прав власності (TTF), яка широко використовується в Європі для контрактів і хеджування.

Виконавчий орган ЄС "в крайньому випадку" запропонує встановити ринкову "динамічну" ціну, за якою угоди з природним газом можуть здійснюватися на спотовому ринку за певних умов.

Ці заходи не повинні вплинути на надійність поставок, призвести до збільшення споживання газу або вплинути на впорядковане функціонування ринків енергетичних похідних.

У разі згоди уряду ЄС обмеження триватимуть не більше трьох місяців.

Інші центри торгівлі газом ЄС будуть прив'язані до скоригованої спотової ціни TTF через динамічний ціновий коридор.

У проекті пропозиції Єврокомісії також говориться, що торгові майданчики ЄС повинні до 31 січня встановити межу ступеня, в якій енергетичні деривативи з найближчим місяцем поставки можуть рухатися вгору або вниз протягом одного дня.

Лідери ЄС мають намір обговорити варіанти на цьому тижні.

Пропозиція Єврокомісії також містить ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності, що дозволяє уникнути різких перепадів в поставках по всьому блоку, і прагнення знизити попит на газ.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

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