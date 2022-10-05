У "Газпромі" заявили, що ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі стало зниження споживання газу в ЄС.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

Про це йдеться у звіті російського монополіста.

З початку 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% (на 64,8 млрд кубометрів) менше, ніж у 2021 році. Попит на газ компанії з ГТС на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 4,1% (на 7,2 млрд кубометрів).

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У "Газпромі" заявили, що ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі стало зниження споживання газу в ЄС.

"За дев'ять місяців поточного року, за першими попередніми оцінками та доступними оперативними даними, світовий попит скоротився приблизно на 40 млрд кубометрів. У цьому зниженні 75% або 30 млрд кубометрів — це частка 27 країн ЄС. Споживання газу знизилося й у Великобританії: за вказаний період — приблизно на 5 млрд кубометрів. Таким чином, загальна частка країн ЄС і Великобританії в скороченні світового попиту становить майже 90%", — йдеться в заяві.

Експорт до країн далекого зарубіжжя склав 86,9 млрд кубометрів — на 40,4% (на 58,9 млрд кубометрів) менше, ніж за той же період 2021 року.

При цьому в "Газпромі" відзначили зростання експорту газу в Китай по газопроводу Сила Сибіру в рамках двостороннього довгострокового контракту з CNPC.

"Поставки регулярно йдуть понад добові контрактні кількості. У вересні зафіксовано два історичні максимуми добового обсягу експорту за весь час поставок", — сказано в повідомленні.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не має зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.

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