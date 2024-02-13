Зняття блокування польськими автоперевізниками кордону позитивно вплинуло на діяльність як експортерів, так і виробників.

У перший місяць 2024 року українська економіка демонструвала продовження тенденції відновлювального зростання: за попередніми даними, Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5%, порівняно з січнем минулого року.

"Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей", – сказала перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, зокрема, робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення РФ та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування залізних руд та залізничного транспорту.

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Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини, зазначила Свириденко.

За попередніми оцінками, у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. Також продовжувалося відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв – металургії, добування та агропереробки, а також енергетики.

В свою чергу, через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

"Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу. Ключовими невирішеними проблемами лишаються триваюче руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів", – зазначила Свириденко.

Зростання економіки України

Міністерство економіки оцінило зростання валового внутрішнього продукту в 2023 році у 5% проти падіння на 28,8% роком раніше. Найбільший внесок у зростання ВВП зробила сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони. При цьому позитивні тенденції спостерігалися у багатьох основних секторах.

Згідно з прогнозом Нацбанку, економіка України в найближчі три роки буде зростати, проте темпи зростання у різні періоди будуть сильно відрізнятися. Регулятор очікує на зростання ВВП на 3,6% у 2024 році, а у 2025–2026 роках зростання пришвидшиться і становитиме 5,8% та 4,5% відповідно.

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