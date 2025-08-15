Долар по осені рахують: наскільки виросте "зелений"

Восени під дією сезонних факторів долар в Україні традиційно зростає. УНІАН дізнавався, чи очікувати на значне послаблення гривні з вересня та чи впливатимуть на курс митні війни Трампа.

Протягом літа на валютному ринку України складалася неоднорідна ситуація щодо долара і євро: якщо "європеєць" бив рекорди, неодноразово перевищуючи історичні максимуми, то американська валюта поводила себе досить спокійно.

Коливання долара протягом літа були різноспрямованими, але відбувалися в межах буквально 50 копійок: найнижчий показник офіційного курсу "зеленого" до гривні був зафіксований 1 серпня (41,39 грн/дол.), а найвищий – 24 червня (41,87 грн/дол.).

Зазвичай протягом року на курс гривні до долара можуть впливати сезонні фактори, послаблюючи чи, навпаки, посилюючи національну валюту. Наприклад, у липні через послаблення ділової активності попит на іноземні банкноти зазвичай падає, що дозволяє уникнути значних коливань.

При цьому, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, серпень історично супроводжується переважним послабленням гривні і зростанням курсу долара. Так, на девальвацію гривні цього місяця можуть впливати військові ризики, слабкий врожай, рекордні виплати за зовнішніми зобов’язаннями, а також підготовка компаній до нового ділового сезону з посиленням імпорту.

"Серпень – це місяць виходу НАК "Нафтогаз" на пікові рівні закачування газу в газосховище для проходження опалювального періоду. Отже, це значні видатки. Також продовження активних бойових дій вимагає збільшення закупівель озброєння. Відповідно, імпорт буде зберігатися на високих рівнях і тиснути на золотовалютні резерви і гривню", - пояснював аналітик.

Однак поки що послаблення гривні не спостерігається: на початку місяця офіційний курс складав 41,71 грн/дол., станом на 15 серпня – 41,51 грн/дол., а на понеділок Нацбанк встановив курс у 41,34 грн/дол.

Восени на валюту також продовжують тиснути сезонні фактори: пожвавлюється ділова активність, активізується імпорт для закупівлі енергоносіїв. Крім цього, восени вже проходить пік експортних надходжень (зокрема за зернові).

Однак слід пам'ятати, що в Україні наразі діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Це означає, що хоч на формування курсу долара впливають ринкові фактори, Національний банк слідкує за ситуацією, аби не допустити значних перекосів у бік надмірного послаблення чи зміцнення гривні, та згладжує коливання валютними інтервенціями (операціями з купівлі-продажу валюти).

Попередні прогнози

Говорячи про нинішній курс долара, не можна не згадати макроекономічні прогнози уряду і аналітиків. Так, в державний бюджет на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень на кінець року. Такі ж оцінки наприкінці минулого року надавали аналітичні компанії та міжнародні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд. У НБУ ж, як завжди, наголошували, що закладений у проєкт держбюджету показник курсу долара є розрахунковим і регулятор до нього ніколи не прив'язується.

Проте наразі долар в Україні не дотягує і до позначки у 42 гривні. І аналітики інвестиційних компаній протягом року переглянули свої прогнози з урахуванням поточної економічної ситуації.

Так, в інвесткомпанії ICU у липні покращили прогноз обмінного курсу наприкінці 2025 року до 42,6 грн/дол. порівняно з попереднім прогнозом 43,5 грн/дол.

"НБУ чітко продемонстрував в останній рік, що не вважає за доцільне послаблювати гривню. Якщо уряд зможе залучити додаткові $10 мільярдів понад уже заявлені обсяги допомоги, ці кошти так само потраплять у резерви, і НБУ матиме можливість тримати курс гривні міцним до кінця наступного року. Тож і у 2026 році ми очікуємо лише помірного послаблення гривні", - йдеться в оновленому макропрогнозі компанії.

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital вважають, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні за долар до кінця 2025 року.

"Ми продовжуємо очікувати незначне послаблення курсу гривні відносно долару США в другому півріччі поточного року на тлі зниження інфляції та сезонного збільшення попиту на іноземну валюту", - зазначили у компанії.

Таким чином, очікування експертів щодо девальвації гривні значно пом'якшилися, і якщо долар в Україні зростатиме, то вочевидь не такими темпами, як прогнозувалося наприкінці 2024 року.

Що впливатиме на курс долара в Україні

Чого ж чекати від курсу долара найближчим часом? УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами, аби дізнатися, чи чекати традиційного послаблення національної валюти з настанням осені, і чи впливають на курс долара в Україні міжнародні економічні перипетії, пов'язані з митними війнами та геополітичними маневрами американського президента Дональда Трампа.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі УНІАН зазначає, що традиційно на початку осені гривня може зазнавати помірного тиску, проте в умовах режиму керованої гнучкості різких змін не очікується за умови підтримки з боку регулятора.

"Основними факторами стабільності є пом’якшення частини валютних обмежень, активні дії регулятора, сезонні надходження від експорту та підтримка міжнародних партнерів. Працюючи в режимі керованої гнучкості, НБУ поєднує ринкові сигнали з регулярними операціями підтримки, що стримує сезонні коливання", - пояснила експертка.

Аналітики інвестгрупи ICU вважають дуже ймовірним, що курс долара в найближчі місяць-півтора зберігатиметься в діапазоні 41,5-42 грн/дол.

"Цей діапазон вже тривалий час є усталеним, і поки не схоже, що НБУ наважиться вивести гривню за ці межі. Сезонні фактори якщо і матимуть вплив на валютний ринок, то це буде масштаб 30-50 копійок, і, знову ж таки, коридор навряд чи буде порушено", - йдеться у коментарі для УНІАН.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов розповідає, що в цілому на валютнй курси в Україні впливатиме ціла низка факторів: валютообмінна стратегія Нацбанку, обсяг валютного виторгу через зовнішньоекономічну діяльність, обсяг макрофінансової допомоги з урахуванням потреб на 2026 рік, а також розвиток економіки, передусім основних галузей (ВПК, АПК, будівництво тощо).

Також непрямим, але вкрай важливим фактором, що може вплинути на валютний ринок, є перебіг війни та наслідки ворожої агресії. Разом з тим банкір вважає, що цей чинник впливатиме на валюту більш опосередковано, аніж суто економічні чинники.

"Війна — це про непередбачуваність і ризики. Тому не можна виключати, що в певні моменти цей фактор може тиснути на валютний ринок передусім через поведінку громадян. Адже надмірний попит тією чи іншою мірою здатен "спровокувати" курси до зростання. Хоча стратегія регулятора, як основного гравця на валютному ринку, залишається досить ефективною. Тому ми не очікуємо, що ситуація може вийти з-під контролю і стати загрозливою", — каже банкір.

Мамедов вважає, що за оптимістичного сценарію до грудня курс американського долара перебуватиме в межах 41,8–43 грн. І поточні коливання, хоч періодично рухатимуться то вгору, то вниз, все ж не стануть сенсаційними.

"Курс долара, як основної іноземної валюти, залишатиметься більш-менш контрольованим: принаймні, в разі виникнення загрозливих обставин, регулятор може вдатися до збільшення обсягів валютних інтервенцій і загасити, наприклад, ситуативний купівельний ажіотаж", — зазначає він.

Митні війни Трампа і курс долара в Україні

Що стосується хаотичної політики Трампа, яка вже призводила до значного послаблення долара щодо євро та інших світових валют, аналітики сходяться на думці, що це не матиме прямого впливу на курс в Україні.

Ганна Золотько з Unex Bank зазначає, що першочерговими чинниками, які впливатимуть на курс гривні, залишаються воєнна невизначеність і масштаби бюджетного дефіциту. Додатково на динаміку впливатиме підтримка від міжнародних партнерів і стабільність провідних валют.

"Для України ефект від митної політики США буде переважно опосередкованим через ціни на сировину та експортний попит", - каже вона.

В інвестгрупі ICU поділяють цю думку.

"Зараз можна говорити про повну ізольованість місцевого валютного ринку майже від усіх зовнішніх ринкових чинників, зокрема торгових воєн. Єдиний зовнішній фактор, що дійсно має значення - обсяги та регулярність надходження фінансової допомоги від партнерів. Але наразі її припливи є достатніми, тож НБУ буде і надалі її активно використовувати для збалансування ринку", - пояснюють аналітики.

…Судячи з оцінок експертів та поточної картини валютного ринку, значного падіння гривні по відношенню до долара в Україні не передбачається. Курс, як і раніше, може коливатися в обидва боки під дією ринкових факторів і валютних інтервенцій НБУ. Проте різких стрибків у кілька гривень наразі очікувати не варто.