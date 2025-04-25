Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,62 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 25 квітня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок – до 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 25 квітня, подешевшав на23 копійки і становить 47,62 гривні.

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Національний банк України встановив на п'ятницю, 25 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,42 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.

Особливого просідання курсу долара в Україні Нацбанк допустити не може. І з огляду на те, що бюджет розрахований, виходячи з курсу долара в 45 гривень, говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні по відношенню до долара не доводиться, вважає аналітик Олексій Козирєв.

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