Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 24 квітня, зріс на 20 копійок і становить 41,90 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним – 48,00 гривень за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 47,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 24 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,67 грн/дол., тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,54 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

Як пише видання Bloomberg, біткоїн почав зростати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його слова послабили побоювання з приводу самостійності центрального банку.

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