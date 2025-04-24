Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,42 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 25 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,42 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,71/41,74 грн/дол., а євро - 47,43/47,45 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 24 квітня зріс на 20 копійок і становить 41,90 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним – 48,00 гривень за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 47,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 24 квітня зріс на 32 копійки і в середньому становить 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,00 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,18 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: