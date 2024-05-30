Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,81 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 30 травня, зріс на 10 копійок – до 41,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 44,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,81 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 44,60 грн/євро (курс продажу – 44,30 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 30 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,48 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,92 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Економіст Олександр Савченко зазначив, що за рахунок девальвації гривні зростають надходження до бюджету, тому він висловив припущення, що є координаційне збалансоване рішення Мінфіну та НБУ трохи опустити курс гривні задля збалансування експорту та імпорту.

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