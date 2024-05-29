Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 30 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,48 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, трохи подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,92 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,48 - 40,50 грн/дол., євро – 43,94 - 43,95 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 29 травня, зріс на 33 копійки – до 40,95 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 40 копійок і складає 44,70 гривні за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 38 копійок і складає 41,10 гривні за долар в середньому, а продати долар можна за 40,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 39 копійок і складає 44,74 гривні за долар. При цьому курс продажу встановлено на відсітці 44,50 гривні за євро.

На думку економіста Олександра Савченко, курс долара може зрости до рівня у 41 гривню у найближчий місяць або півтора.

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