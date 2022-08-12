Санкції порушили торгівлю і паралізували автомобілебудування в РФ.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Про це пише Bloomberg.

Російська економіка на початку 2022 року почала набирати обертів, однак у другому кварталі перейшла до скорочення. Згідно із заявами аналітиків, валовий внутрішній продукт вперше за рік скоротився, впавши на 4,7% в річному численні.

"Економіка скине чотирирічне зростання, повернувшись до показників 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі, оскільки більш м'яка грошово-кредитна політика підтримує попит. Проте економіка втратить ще 2% в 2023 році, так як європейська заборона на енергоносії буде пригнічувати експорт", - пояснив російський економіст Олександр Ісаков.

Крім цього, антиросійські санкції порушили торгівлю в Росії і паралізувало її автомобілебудування. Водночас скоротилися споживчі витрати.

Хоча спад в економіці поки не настільки стрімкий, як спочатку очікували, центральний банк прогнозує, що в найближчі квартали ситуація лише посилиться.

"Криза розвивається за дуже плавною траєкторією. У кращому випадку економіка досягне свого мінімуму до середини 2023 року", - зазначив провідний економіст по Росії банку "ЦентроКредит" Євген Суворов.

Банк Росії вже вжив заходів щодо стримування потрясінь на ринках і курсу рубля. Так, був введений контроль за рухом капіталу, і різко підвищені процентні ставки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії на 17% знизився попит громадян на непродовольчі товари. Це яскравий приклад того, що люди почали економити на всьому, крім їжі.

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