Акції російських компаній стрімко пішли вниз.

Сьогодні, 30 червня зафіксовано падіння акцій російського "Сбербанку".

Про це повідомляє Investing. Падіння відбувається на тлі інформації про те, що російський "Газпром" не буде виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.

Станом на 12:40 за Києвом акції "Сбербанку" впали майже на 4% і досягли позначки 126.58.

Станом на 12:44 за Києвом вартість акцій "Сбербанку" трималася на позначці 127.5

Також зафіксовано падіння акцій російських компаній "Норникель", ЛУКОЙЛ, Яндекс.

Падіння акцій "Газпрому":

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України акції російського"Газпрому" впали більш ніж на 30%.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублеві виплати, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном на місяць, це означатиме дефолт Росії.

Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт по внутрішньому боргу в розмірі $40 млрд.

Востаннє Росія зазнавала дефолту стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи в 1918 році.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

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