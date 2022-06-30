Падіння акцій почалося на тлі інформації про те, що "Газпром" не буде виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України акції російського "Газпрому" впали більш ніж на 30%.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Падіння акцій почалося на тлі інформації про те, що "Газпром" не буде виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.

"Акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно. Пріоритетами "Газпрому" зараз є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів Російської Федерації, і підготовка до майбутньої зими. І, безумовно, ми повинні бути готові виконати зобов'язання з виплати податків у підвищеному розмірі", — заявив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублеві виплати, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном на місяць, це означатиме дефолт Росії.

Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт по внутрішньому боргу в розмірі $40 млрд.

Востаннє Росія зазнавала дефолту щодо своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи в 1918 році.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

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