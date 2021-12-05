Секрети валютних ігор. Що відбувається з курсом та у чому зберігати заощадження

Валютні ігри, на перший погляд, не надто складна штука. З року в рік ніби одні й ті ж деталі успіху. Але цього року всі, хто взявся складати цей пазл, зрозуміли - щось пішло не так. Що відбувається з курсом валют в Україні та світі, яких цифр чекати в обмінниках на Новий рік та у чому варто тримати свої заощадження, щоб вони не пропали?

Та перш ніж розібратися, в чому причина різких змін у вічній боротьбі гривні і долара, і як ця битва відіб’ється на нашій кишені, ТСН.Тиждень пропонує ще раз придивитися до дрібних валютних пазлів, з яких вона складається. Почати треба з того, що більшість українців змусить здивуватися - тривалої й небувалої стабільності гривні. Дійшло до того, що вона навіть потрапила у топ десять валют світу, які найбільш зміцнилися.

Це дослідження авторитетна агенція Блумберг опублікувала всього два місяці тому, поставивши гривню на 6 місце серед 146 валют. То як таке досягнення сталося і що зараз змінилося?

Міцна гривня

Перший пазл – аграрії. Цьогоріч вони мали рекордний врожай зернових та продавали його за рекордними цінами - на чверть дорожче. Як розповів ТСН.Тижню економічний експерт Олег Пендзин, те, що дає Україні валюту – це аграрний сектор – 38% експорту.

Наступний пазл – метали та руди. Виторг українських підприємств від експорту металів виріс на шалені 80%.

"Високі ціни на руди, на залізо - традиційні наші експортні позиції. Ціна на метал виросла приблизно у два рази", - пояснює ТСН.Тижню економіст Олександр Савченко.

Третій пазл і джерело надходжень валюти - іноземні спекулянти. Вони продавали у нас свій долар, купували гривню й вкладали в державні облігації під шалено вигідні 12 відсотків річних.

"Сьогодні успішний європейський бізнес надзвичайно щасливий, коли він має 5-6% рентабельності. А тут - ні сіло ні впало – 12%. Це ж просто казка!", - розповідає ТСН.Тижню Олег Пендзин.

Міцнішою нашу гривню робили й наші заробітчани.

"Несподівано вони почали більше грошей надсилати в Україну, десь на 20%. Раніше 12 мільярдів на рік, цьогоріч буде 14-15 мільярдів", - каже ТСН.Тижню Олександр Савченко.

Ще один новий та дивний пазл – потік туристів з арабських країн.

"Сирія, Ірак, Іран, Саудівська Аравія… Вони тут відпочивали великими сім’ями і їм дуже сподобалось – їжа, комфортно, безпечно і дешево. Вони почали купувати нерухомість і теж надійшла валюта", - розповідає ТСН.Тижню економіст Ерік Найман.

І останній вагомий пазл - Міжнародний валютний фонд. Від нього отримали в серпні 2,7 мільярда "зелених". Ці гроші від МВФ тягнуть за собою ще й купу додаткових міжнародних програм з багатьма нулями, а все разом і підняло гривню на шосте місце у світі. А тут ще й пандемія вдарила по купівельних настроях українців і закордонних поїздках.

Валютна буря

Але оксамитовий сезон для національної валюти закінчився раптово. Долар здорожчав, аж на гривню. Ми бачимо це щодня на табло обмінників. На курс тиснуть одразу кілька причин.

Перша і найнебезпечніша - скупчення російської техніки біля наших кордонів. Слово "війна" для світу грошей все одно, що град для селянина – паніка й бажання рятуватися.

"Нервують іноземні інвестори. Вони продають держоблігації. Гривня спробує сходити на 30 за долар, якщо буде військова агресія з боку Росії", - пояснює ТСН.Тижню Ерік Найман.

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І це на фоні, старої біди. Новий штам COVID-19 омікрон несе загрозу і для гривні.

"Не виключаємо, що цей штам сформує ризики і змінить поведінку населення і бізнесу. Більше заощаджувати і менше інвестувати", - розповідає ТСН.Тижню Старший аналітик Центру макроекономічного моделювання KSE Ігор Дейсан.

Наступний пазл - дефіцит вугілля. Влітку, коли були помірні ціни, Україна не купила його достатньо. Тепер купує дорого в авральному порядку. І не за гривні, як ми розуміємо, а за конвертовану валюту. І чим більше її їде з держави, тим менша ціна валюти національної.

"Чим холодніша зима, тим нижче може опуститися гривня і піднятися долар", - говорить Олександр Савченко.

Ще гірша ситуація на ринку газу. Напередодні опалювального сезону ціни на блакитне паливо б'ють рекорди. За осінь вартість газу на європейському ринку злетіла вдесятеро.

А тут ще й розмови про заколот. Для міжнародних інвесторів це перекладається як проблема, якої варто уникнути. І роблять вони це двома способами: тікають звідси з грошима, які тут тримали, і відмовляються від нових угод. У що це виливається? Найпомітніше для населення - зростання цін.

За словами Олександра Савченка, цей рік ми закінчимо з підвищенням цін на 10%.

Підсилить ріст цін і новорічний ажіотаж та стрімке подорожчання їжі у світі.

"Адже якщо у світі олія росте в ціні, вона не може падати в Україні. Ніколи продовольча пшениця не коштувала стільки, скільки вона коштує зараз. За рік ціни у світі на продовольство виросли на 21%", - каже Олег Пендзин.

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Гривня & долар

Питання, яке сьогодні цікавить українців: свої заощадження вигідно зберігати в національній валюті чи в доларах?

Варіант 1. За словами Олександра Савченка, половину заощаджень варто тримати в доларах – класти під один відсоток в банки. А іншу половину – в гривні під десять відсотків. "Тоді, навіть якщо гривня опуститься нижче 29 гривень за долар, ви виграєте на доларі. А якщо не опуститься, виграєте на гривні", - пояснює економіст.

Варіант 2. Лишити все у гривні. "Я не хотів би додавати паніки, тому обираю гривню. Вірю, що гривня не буде девальвувати суттєво", - каже експерт.

Варіант 3. Обрати долар. "Нижче інфляція, це стабільніші гроші… Але, я рекомендую тримати їх "в третьому класі" - це товари тривалого використання. Створюйте свій запас – зубна паста, пральний порошок, шоколад, рис. В гривні інфляція близько 10%, у доларах 5%, а якщо ви купите свій споживчий кошик, ви нічого не втратите. У вас буде нуль, а може навіть і плюс. Ваша задача – з’їли пачку рису – купили і відклали, з’їли пакет макаронів – купили нові й відклали… Це постійно поповнюваний резерв лише на вашому родинному рівні. А якщо ще якісь знижки та розпродажі, то ви будете заробляти не 10% на рік, а може й 30% річних", - розповів ТСН.Тижню Ерік Найман.

Варіант 4. Брати приклад з іноземних спекулянтів. "Вони ж не дурні? Вкладати свої долари в гривні, а гривні в облігації внутрішньої державної позики – це достатньо надійно. Принаймні, будете убезпеченні від банкрутства банків. Бо держава не збанкрутує точно", - переконаний Олег Пендзин.

Тож варіантів у експертів кілька. Стовідсоткового вам точно ніхто не дасть. Як і чіткого прогнозу - яким буде курс до кінця року. Однак усі вони сходяться на тому, що гривня продовжить втрачати свої позиції щодо долара. Курс коливатиметься в межах 27,5-28 грн за "зелений". Ну, і все це без божевільного сценарію під назвою "зимовий напад Путіна". Втім, здається, гривня вже вісім років з цим пазлом складається.

Оксана Радіонова, Валентин Шилко

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