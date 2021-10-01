Станом на кінець вересня 2021 року українська гривня увійшла до ТОП-10 валют, найбільш зміцнилися щодо долара з початку року.
Про це повідомляє Bloomberg.
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З початку року гривня ревальвувала на 7%.
ТОП - 10 валют, які максимально зміцнилися до долара:
- сейшельська рупія (53%);
- замбійська квача (26%);
- мозамбікський метикал (17%);
- вірменський драм (7%);
- ангольська кванза (7%);
- українська гривня (7%);
- грузинський ларі (6%);
- білоруський рубль старого зразка (4%);
- угандійський шилінг (3%);
- домініканське песо (3%).
Курс на 1 жовтня:
Національний банк України на п'ятницю, 1 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,62 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Що буде з курсом: прогноз
Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.
Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.