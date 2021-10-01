З початку року гривня зміцнилася на 7%.

Станом на кінець вересня 2021 року українська гривня увійшла до ТОП-10 валют, найбільш зміцнилися щодо долара з початку року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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З початку року гривня ревальвувала на 7%.

ТОП - 10 валют, які максимально зміцнилися до долара:

сейшельська рупія (53%);

замбійська квача (26%);

мозамбікський метикал (17%);

вірменський драм (7%);

ангольська кванза (7%);

українська гривня (7%);

грузинський ларі (6%);

білоруський рубль старого зразка (4%);

угандійський шилінг (3%);

домініканське песо (3%).

Курс на 1 жовтня:

Національний банк України на п'ятницю, 1 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,62 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Що буде з курсом: прогноз

Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Олена Коваленко