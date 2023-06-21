Понад $520 млн з цієї допомоги підуть на відновлення енергомереж України та подолання монополії у цій сфері.

США нададуть Україні додаткові $1,3 млрд на відбудову. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час конференції з відновлення України у Лондоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого виступу держсекретар наголосив, що відновлення і відбудова - це закладання фундаменту для процвітання України як безпечної, захищеної, незалежної країни, повністю підключеної до Європи з демократією, яка керується верховенством права.

"Кожна інвестиція, яку ми робимо, приносить українців ближче до цієї реальності. І сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу США ми надамо понад $1,3 млрд додаткової допомоги для досягнення цієї мети. Ми проінвестуємо понад $520 млн, щоб допомогти Україні переформувати енергомережі, третина з яких була знищена Росією. Ми підтримуємо реформи українського енергоринку щодо боротьби з монополією, і сприятимемо інвестиціями, щоб допомогти України стати одним з основних експортерів енергетики", - заявив Блінкен.

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Він також зазначив, що США будуть сприяти посиленню належного врядування і підзвітності щодо наданої допомоги антикорупційним установам, громадянському суспільству та вільній пресі.

"Надзвичайно важливо, щоб ці безпрецедентні ресурси, які ми надаємо, належним чином керувались", - додав держсекретар.

Фінансова допомога США

Заява Блінкена про допомогу є вже другим за останній час оголошенням про нову фінансову допомогу від США.

20 червня заступниця прес-секретаря міністра оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон переоцінив вартість військової допомоги Україні на $6,2 млрд. Мова йде про вже надану в 2022-2023 роках допомогу.

В одному із останніх повідомлень Пентагону йдеться, що відомство уклало контракт із оборонною компанією Raytheon на виробництво ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM на суму $1,1 млрд. Зазначається, що частину цих ракет передадуть понад 15 країнам, у тому числі Україні.

Імовірно, що до кінця цього року Пентагон може оголосити про надання додаткової військової допомоги для України за рахунок "вивільнених" коштів. Якщо це станеться, у пакет цієї допомоги можуть вже увійти і ракети AMRAAM.

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