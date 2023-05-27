Цей фонд буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд датських крон, що становить приблизно 133 млн доларів.

Як повідомляє Урядовий портал, про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду було оголошено на Українському інвестиційному форумі у Копенгагені 26 травня.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, яка вязла участь у форумі у складі української делегації, повідомила, що спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів. За її словами, Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.

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Свириденко підкреслила, що уряд України розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення датського бізнесу в проекти з відновлення України.

Зокрема в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

Своєю чергою заступник міністра економіки Олександр Грибан сказав, що Україну цікавлять датські технології і вбачається велика перспективу у розміщенні датських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення.

За словами Грибана, датський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також датський Уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

Фінансова допомога Україні

В Європейському Союзі обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро заморожених російських активів. Йдеться про майже 200 млрд євро, з яких 80 млрд євро є активами російського центробанку.

Крім того, Єврокомісія виплатила Україні 1,5 мільярда євро допомоги. Ці гроші допоможуть з покриттям пенсійних виплат та зарплат, а також залучатимуться для підтримки роботи лікарень та шкіл.

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