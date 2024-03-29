Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила прес-служба Мінфіну,
Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку обсягом 984 млн доларів та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів.
До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів.
"Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначається, що передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.
Міжнародна допомога Україні
20 березня Європейська комісія виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро Україна може отримати вже у квітні.
26 березня Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це четвертий транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF, виділення якого схвалила Рада МВФ.