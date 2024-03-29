Кошти надали під відсотки через механізм Світового банку.

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила прес-служба Мінфіну,

Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку обсягом 984 млн доларів та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів.

До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів.

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"Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

Міжнародна допомога Україні

20 березня Європейська комісія виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро Україна може отримати вже у квітні.

26 березня Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це четвертий транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF, виділення якого схвалила Рада МВФ.

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