Рішення ухвалено у зв'язку з нападом Росії на Україну та зростаючим ризиком міграції з Росії.

Скасовано спрощений доступ росіян на польський ринок праці.

Як повідомляє PAP, міністр у справах сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг, підписала постанову, згідно з якою підприємці більше не зможуть винаймати російських громадян за спрощеними правилами.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну і зростаючим ризиком міграції з Росії, ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян на польський ринок праці. Підприємці, якщо вони хочуть винайняти російських громадян на підставі дозволу на роботу, більше не звільняються, як раніше, від перевірки", - пояснила Малонг.

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Разом з тим, росіяни, які працювали в Польщі легально до введення змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації.

У польському міністерстві повідомили, що РФ виключена з процедури декларування, яким тепер можуть скористатися тільки громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Це прискорена процедура, яка дозволяє легалізувати роботу в Польщі за 7 днів.

Міністерство відзначило, що для внесення відповідних змін необхідно було внести правки у два нормативні акти. Перший стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозвіл на сезонну роботу, і положення про декларацію про доручення роботи іноземцю. Другий - про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців.

Виплати в Європі для українців:

Після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло і дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

Станом на 2 жовтня 2022 року кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягло майже 4,2 мільйона людина.

Польща з 1 січня 2023 року скорочує доплату за житло для українських біженців.

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