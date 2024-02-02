У новому році економічний ріст сповільниться, однак знову піде вгору у 2025-му.

Економіка України в найближчі три роки буде зростати, проте темпи зростання у різні періоди будуть сильно відрізнятися. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"У 2024 році економіка надалі зростатиме завдяки збереженню м’якої фіскальної політики та високій адаптивності бізнесу і населення до умов війни. Проте темпи зростання будуть нижчими (3,6%), ніж у минулому році, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням тиску на ринку праці", – повідомляють у Нацбанку.

Щодо прогнозів на наступні два роки, то на цей період в НБУ дивляться з оптимізмом. За висновками аналітиків у 2025–2026 роках зростання пришвидшиться і становитиме 5.8% та 4.5% відповідно.

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Цьому можуть посприяти зменшення безпекових викликів, поліпшення споживчих та інвестиційних настроїв, а також нові кроки у напрямку євроінтеграції.

Як зростала економіка України

У минулому році українська економіка спрацювала ліпше за всілякі прогнози. Ще восени в НБУ покращили свої очікування зростання реального ВВП з 2,9% до 4,9% на рік, що пов’язали з високою адаптивністю бізнесу та населення до воєнних умов.

У жовтні минулого року зростання ВВП прискорилось до 10%: це стало можливим завдяки високій врожайності у сільському господарстві.

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