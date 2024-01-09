Також Естонія надаватиме Україні по 14 млн євро на рік на відновлення та супутні проекти.

Естонія планує протягом наступних чотирьох років надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП.

"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", - заявила під час пресконференції за підсумками засідання Ради державної оборони прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яку цитує Delfi.

Вона також закликала союзників по всьому світу наслідувати приклад Таллінна. Каллас наголосила, що за останні місяці люди звикли до війни, а в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень. У зв'язку з цим прем'єрка наголосила на важливості роз'яснювальних робіт щодо важливості підтримки України.

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Каллас нагадала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу в обсязі 500 млн євро.

"Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", - пояснила політик.

За її словами, найближчими роками Естонія надаватиме Україні по 14 млн євро на рік на відновлення та супутні проекти.

Війна в Україні - допомога Естонії

Як відомо, на початку повномасштабної війни Естонія за три місяці передала Україні третину свого військового бюджету.

На початку 2023 року Естонія вирішила віддати Україні всі свої 155-мм гаубиці.

Нещодавно УНІАН повідомляв, що Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю 80 мільйонів євро.

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