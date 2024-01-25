Найбільший внесок у зростання ВВП зробила сфера послуг.

Економіка адаптується до реалій воєнного часу та показує впевнене зростання, незважаючи на руйнування інфраструктури та відтік населення. Зростання валового внутрішнього продукту в 2023 році склало 5% (для порівняння у 2022 році був "мінус" 28,8%), свідчать попередні дані Мінекономіки.

"У 2023 році українська економіка виявила високу стійкість, повернулася до відновного зростання і за підсумками року показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року", – йдеться в повідомленні.

Найбільший внесок у зростання ВВП зробила сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони. При цьому позитивні тенденції спостерігалися у багатьох основних секторах.

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У сільському господарстві зріс урожай майже всіх сільськогосподарських культур: на кінець року урожай зернових становив 58,4 мільйонів тонн порівняно з 53,9 мільйонами 2022 року. Це стало можливим у тому числі за рахунок сприятливих погодних умов.

Зростання економічної активності спостерігалося у промисловості, а у будівництві поліпшився інвестиційний попит.

Зростаючий споживчий попит призвів до підвищення показників внутрішньої торгівлі. Позитивні тенденції спостерігалися у транспортній сфері: зокрема через збільшення кількості пасажирських рейсів.

Прогнози та реальність

Восени Національний банк покращив прогноз зростання реального ВВП з 2,9% до 4,9%: серед причин цього експерти називали високу адаптивність бізнесу та населення до умов війни.

У жовтні зростання ВВП прискорилося і досягло 10%. Значну роль у цьому відіграла висока врожайність у сільському господарстві.

При цьому прогнози на 2024 рік не такі оптимістичні. На думку експертів МВФ, цього року зростання сповільниться до 3-4%: серед причин називають ризик затяжної війни.

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