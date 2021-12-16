iOS 15.2 отримала чимало корисних функцій – зокрема і неочевидних.

Днями Apple випустила чергове оновлення iOS, яке принесло розділ "Запчастини та історія обслуговування". Тепер користувачі можуть дізнатися, чи оригінальні запчастини були встановлені на їх айфони після ремонту.

Ба більше, з'явилася довгоочікувана можливість скинути запаролений iPhone чи iPad без підключення до комп'ютера. Раніше для цього доводилося з'єднувати гаджет з Mac або ПК, переводити його в режим DFU та відновлювати iOS через Finder або iTunes.

Тепер, при активації 15-хвилинного блокування в нижньому правому куті екрану з'явиться нова кнопка – "Стерти пристрій iPhone". Натисніть на неї, погодьтеся зі скиданням і підтвердить дію.

Важливо: для скидання iPhone з екрана блокування потрібно ввести пароль від Apple ID, тому телефон повинен бути підключений до Інтернету. Якщо ніякої можливості під'єднатися до мережі немає, то доведеться скидати iPhone через комп'ютер.

Раніше УНІАН вже писав, що до Нового року українців може чекати дефіцит iPhone. Попри весь свій вплив, навіть такого гіганта не оминула нестача комплектуючих.

Важливо також зауважити, що в Apple привілейоване становище в порівнянні з іншими замовниками, тому дефіцит торкнеться інші компанії ще сильніше. Так, глава Razer попередив про неминуче зростання цін на ігрові ноутбуки, а в 2022 році купити PlayStation 5 буде навіть складніше, ніж зараз.

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Автор: Денис Пономаренко