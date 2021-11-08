(Не)дешеві машини з Кореї. Як працює нова схема завищення вартості авто на українській митниці

Невисокі ціни й не биті машини зробили авторинок Кореї дуже привабливим для українців, які хочуть пригнати собі недорогу автівку. В Україні вже безліч компаній, які пропонують такі послуги. Але нова схема, яка вже діє, робить купівлю доступних авто для українців вкрай невигідною.

Автомобілі з Кореї вигідні за ціною та надійні за якістю моторесурсу. Економія навіть в сто-двісті доларів вже є приємним бонусом. І в Україні з’явилося безліч компаній, які готові надати ці послуги. Тарас Ричка керує однією з таких і розповідає "Грошам" про процедуру придбання автівки з Кореї: "Наша компанія зобов’язується привезти автомобіль на основі офіційного договору. Ми створюємо технічне завдання на пошук автівки і відповідно до цього підбираємо варіанти разом з клієнтом. Якщо якийсь автомобіль подобається клієнту візуально, по своїх характеристиках та ціні, ми проводимо повний розрахунок "під ключ" та виїжджаємо на її перевірку безпосередньо в Корею до моменту покупки".

Якщо машина підходить по всіх параметрах, клієнт оплачує автівку та чекає на доставку. "Корейці" доставляються до України поромом впродовж 38-42 днів. Далі машина має пройти розмитнення (це займає кілька днів) і покупець зрештою забирає своє новеньке вживане авто.

Так має бути. Але на митниці, на жаль, буває "так, як не має бути"…

Народний депутат, член комітету з питань митної політики Олексій Леонов розповідає "Грошам", що на Одеській митниці для корейських автомобілів близько трьох тижнів тому з’явилася нова схема. Вона незвичайна, не схожа на попередні оборудки. Але так само робить крайніми простих українців.

"Доволі такі вправні, скажімо так, контрабандисти разом з митниками розробили сайт, який начебто корейський, але насправді має український домен. На ньому вони розміщують оголошення про продаж автомобілів, але із завищеною вартістю у 3 або 5 разів. Наприклад, ви купили "Хюндай Соната" за дві тисячі доларів, а на цьому сайті він вже коштує 10 тисяч доларів", – розповідає "Грошам" Олексій Леонов.

Депутат підозрює, що до пересічних митників зверху надійшов указ – розмитнювати авто не згідно з інвойсом, офіційним документом, у якому вказана вартість автівки, а звіряти вартість з нібито корейським сайтом - "Карстат".

"На сьогодні є завищення ціни митного оформлення автомобілів. Бо наша митниця не розглядає офіційні документи, які ми надаємо, як це було раніше. А бере тільки статистичні дані з сайту "Карстат", який на сьогоднішній день не є офіційним", – підтверджує "Грошам" директор компанії з пригону авто з Кореї Тарас Ричка.

За його словами, зв’язатися з цим "корейським" сайтом не вийде. Там не вказано ні емейлу, ні номеру телефону, а в Кореї про нього вперше чують.

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Працює ця хитра схема приблизно так: паром пришвартовується в Одесі, начальник митного посту надсилає VIN-код (ідентифікаційний номер транспортного засобу) спільникам, і ті розміщують його на сайт із завищеною ціною, що піднімає вартість розмитнення. Звичайно, більшість покупців скажуть, що переплачувати в три-чотири рази вони не будуть. На це й розраховують аферисти. Як за змахом чарівної палички, митники пропонують звернутися, зокрема, до компанії "Веданта", яка допоможе повернути начальну вартість.

"Після того, як покупець скаже, що це для нього вкрай завищена вартість, і він не може заплатити за цей автомобіль, йому пропонують три або чотири фірми, які зроблять для нього розмитнення навіть дешевше, аніж він купував цей автомобіль по інвойсу", – розповідає "Грошам" Олексій Леонов про схему обману покупців.

І вибір невеликий: або погоджуватися на умови митників, або залишати машину на митниці.

Однак, за словами власника компанії з пригону авто Романа Каравалова, є ще одне джерело витрат під час купівлі автомобіля з Кореї. Буває таке, що з людиною торгуються, називаючи високу вартість за розмитнення. Клієнт, зі зрозумілих причин, відмовляється… "Однак упродовж усього часу перемовин набігає пристойна сума за стоянку автомобіля в порту. Як наслідок, клієнт все ж забирає свій автомобіль, але ще додатково переплачує за стоянку", - каже "Грошам" Роман Каравалов.

Ця нова схема контрабандистів почала працювали в Одесі менше ніж місяць тому, але вже генерує непоганий корупційний прибуток, вважає нардеп.

За словами Олексія Леонова, вартість брокерських послуг коштувала від 350 до 450 доларів. За неофіційною інформацією, якою зараз займаються правоохоронні органи, близько 70 доларів йшло митникам за їхні "послуги". "Однак це не влаштовувало митників, вони завжди шукали шляхи завищення вартості. Завдяки цій схемі ціна за брокерські послуги підвищилася до 750 доларів", – розповідає "Грошам" нардеп.

Люди, які працюють з цими схемами, мають, у середньому, 350 доларів з автівки. Наприклад, Олексій Леонов підрахував: нещодавно в порт Одеси прийшла тисяча машин, це 350 тисяч доларів, або майже 10 мільйонів гривень. І це лише за один пором!

"Це був перший пором - 1013 автомобілів, наступний ось-ось буде в Одесі – це близько 2000 автомобілів, а згодом повинно прийти 10 тисяч автомобілів", – розповідає нардеп.

10 тисяч автівок – це вже зовсім інші цифри. Три з половиною мільйони доларів, або майже 100 мільйонів гривень. І це лише за два місяці.

За словами Олексія Леонова, брокери, які не працюють по цій схемі, роблять усе проти розмитнення. Саме тому з цієї партії доволі велика кількість автомобілів досі стоїть у порту і не може виїхати.

Хто ж провертає корейську аферу й займається здирництвом?

За даними ЗМІ – і це підтверджують експерти "Грошей" - у схемі може бути замішаний одесит Олександр Туревський. Він, як вважають, творець сайту "Карстат". Чоловік є власником фірми "Веданта-імпорт" і "Веданта-агро", і саме ці компанії вирішують питання із завищенням вартості авто.

А от виконавцем ЗМІ називають начальника відділу митного оформлення №4 Одеської митниці Олега Дранкова. Саме він зливає VIN-коди машини на сайт, коли ті прибувають на поромі для розмитнення. І саме він в особі "митниці" дає своє добро.

Дранков має своєрідне відчуття стилю й почуття гумору: під час святкування його дня народження на столах, замість серветок, були митні декларації з прикріпленими купюрами в 50 доларів.

До речі, згідно з декларацією, Дранков має земельну ділянку на 700 квадратів в Одеській області, квадроцикл і - все…

Але, наприклад, теща дала своєму зятеві в користування новенький Кіа вартістю в понад мільйон гривень. Ще двома машинами митнику дав покористуватися Євген Волошин - брат дружини. Це БМВ і Ягуар, останній коштує майже 2 мільйони гривень. Також Волошин надав родині митника в користування земельну ділянку на 760 квадратів, а ще будує споруду на 200 квадратів також для своєї сестри – тобто дружини Дранкова...

"Гроші" сподіваються, що викриття здирницької "корейської схеми" зупинить її. Бо поки українці рахують кожні 50 доларів, у митників ці 50 доларів лежать на столах замість серветок – підтиратися. Тож чи варто у такій реальності сподіватись на довіру до митниці? Риторичне питання.

Повний сюжет про те, як працює нова схема на митниці та на що звертати увагу, щоб не стати жертвою корупційного "розмитнення" авто з Кореї, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Єва Ніколашвілі

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