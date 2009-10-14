Єврокомісія пропонує розпочати переговори з Македонією про членство

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ до ЄС з колишньою югославською республікою Македонія.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН, представляючи стратегічну оцінку комісії щодо розширення та доповіді щодо прогресу країн-кандидатів і потенційних кандидатів на членство в ЄС.

“Комісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу”, - сказав він.

До останнього часу переговори з Македонією блокуються Грецією, яка вимагає зміни республікою назви, оскільки один з регіонів Греції також називається Македонія. Разом з тим, комісар ЄС вважає, що початок переговорів лише сприятиме розв’язанню питання щодо назви.

“Це буде сприяти врегулюванню питання назви і, таким чином, виключить його з порядку денного”, - сказав О.РЕН.

Він зазначив також, що Македонія здійснила гарний прогрес в покращенні своєї здатності виконувати обов’язки члена Євросоюзу, зокрема, в питаннях транспорту, митниці, оподаткування та юстиції, свободи та безпеки.

Як повідомляв УНІАН, колишня югославська республіка Македонія є країною-кандидатом на членство в ЄС з грудня 2005 року.