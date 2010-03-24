Депутати ЄС та країн ”Східного партнерства” не порозумілися через Білорусь

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Установче засідання парламентської асамблеї Євро-NEST перенесено через позицію спікерів парламентів країн-учасниць “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова делегації Європарламенту в Асамблеї Євро-NEST Крістіан ВІГЕНІН (група соціалістів та демократів, Болгарія).

“Минулого тижня ми отримали листа від спікерів всіх шести парламентів з білоруським включно, які хотіли б повноцінної участі Білорусі в Асамблеї”, - сказав європейський депутат.

Він зазначив, що для Європарламенту це не є прийнятним, враховуючи той факт, що останні парламентські вибори в Білорусі не були визнані міжнародними спостерігачами, як вільні та демократичні. Крім того, про проблеми у проведенні виборів в Білорусі свідчить також і відсутність бодай одного представника опозиції в білоруському парламенті.

К.ВІГЕНІН зазначив, що оскільки європейські депутати хочуть на рівних співпрацювати зі своїми колегами з парламентів країн-учасниць “Східного партнерства”, а тому конференція президентів Європарламенту схвалила рішення відкласти проведення установчої сесії Асамблеї Євро-NEST.

Згідно з рішенням конференції Президентів, Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК проведе найближчим часом консультації з колегами з 5-ти країн-учасниць “Східного партнерства” (крім Білорусі – УІНАН) і в середині квітня представить результати цих переговорів конференції Президентів. Після цього консультації з пошуку компромісного рішення триватимуть.

К.ВІГЕНІН нагадав, що з самого початку передбачалося, що парламент кожної країни-члена “Східного партнерства” та Європарламент будуть представлені в Асамблеї делегаціями з 10-ти осіб. При цьому, Європарламент, з урахування недемократичних парламентських виборів в Білорусі, виступає за зменшення кількості парламентської делегації Білорусі та залучення кількох представників опозиційних партій на правах спостерігачів з правом на виступи під час засідання Асамблеї.

“Сподіваюсь до кінця цього року установча сесія Асамблеї відбудеться”, - сказав К.ВІГЕНІН.

Він також повідомив, що один варіант компромісного вирішення проблеми був представлений головою Комітету з питань євроінтеграції українського парламенту Борисом ТАРАСЮКОМ. Цей варіант передбачає участь парламентської делегації Білорусі у складі 10-ти осіб в Асамблеї та запрошення 10-ти представників опозиції Білорусі на правах спостерігачів.

Разом з тим, спікер українського парламенту Володимир ЛИТВИН у листі, підписаному спікерами шести парламентів країн-учасниць “Східного партнерства” висловив іншу позицію, вважаючи, що участь Білорусі в Асамблеї має бути такою самою, як і інших країн-членів.

К.ВІГЕНІН висловив сподівання в тому, що компромісне рішення буде досягнуто, і закликав колег з парламентів 5-ти краї-учасниць “Східного партнерства” крім Білорусі долучитися до обговорення цього питання, а також до напрацювання пропозицій щодо діяльності Асамблеї Євро-NEST, які можна було б розглядати одразу після досягнення компромісу щодо Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Асамблея Євро-NEST мала забезпечити парламентський вибір співробітництва між ЄС та країнами-учасницями “Східного партнерства”, започаткованого 7 травня 2009 року.

“Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з 6-ма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.