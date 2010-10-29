В ЄС сподіваються укласти угоду про ЗВТ з Україною до серпня 2011

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Європейський комісар з питань торгівлі Карел де ГУХТ заявляє, що переговорний процес щодо угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом завершиться не раніше літа наступного року.

Як повідомляє Радіо “Свобода”, про це К.ГУХТ сказав, перебуваючи у Києві.

За його словами, переговорний процес щодо угоди про зону вільної торгівлі дуже складний.

«Найважливішим у майбутній угоді є те, що ми пропонуємо зближення за правилами та нормами ЄС, що пов’язані з торговельними питаннями. Це означає, що українські виробники зможуть відповідати стандартам ЄС, просто дотримуючись внутрішніх українських норм. На рівні зі скасуванням імпортних мит це означатиме можливість усунення бар’єрів для входження до ринку ЄС, який є найбільшим ринком у світі», – зазначив євро комісар, коментуючи позитивні для України наслідки підписання угоди про ЗВТ.

За словами К.ГУХТА, «існують проблеми для іноземних інвесторів, пов’язані переважно з непередбачуваністю українського законодавства. Якщо Україна прагне підписання угоди про спільну торговельну зону, їй треба суттєво попрацювати над законодавством. Без цього співпраці не буде».

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 жовтня, в ефірі Першого національного телеканалу, коментуючи результати зустрічі з К.ГУХТОМ, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в Єврокомісії переконані, що угоду з Україною про зону вільної торгівлі буде підписано найближчим часом.

«Де ГУХТ сказав, що він твердо переконаний, що найближчим часом така угода буде підписана», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на всю складність переговорів, у ході останнього раунду був досягнутий істотний прогрес, і висловив сподівання, що з усіх проблемних питань вдасться досягти компромісу.

М.АЗАРОВ також повідомив, що черговий раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі відбудеться у грудні.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС 2008 року розпочали переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, котра має стати складовою частиною угоди про асоціацію.