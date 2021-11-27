США проти Росії у війні без переможців. Огляд Battlefield 2042

На думку десятків тисяч користувачів, Battlefield 2042 — це чи не повний провал. Шутер має купу проблем як у ігровому процесі, так і в технічному плані. УНІАН провів у проекті сорок годин і тепер готовий підтвердити заяви аудиторії. Щоправда, без нюансів не обійшлося. Докладніше про якість Battlefield 2042 читайте у новому огляді.

До релізу Battlefield 2042 пророкували звання кращого мережевого шутера року. Нібито DICE збирається повернутися до витоків та помістити гравців у центр масштабних та захоплюючих битв в антуражі недалекого майбутнього. Проте реальність виявилася зовсім іншою. Напередодні запуску Battlefield 2042 розсердила українських гравців через образ під назвою "зелений чоловічок" для російського бійця. А після виходу шутер отримав понад тридцять тисяч негативних відгуків і на короткий час увійшов до десятки найгірших ігор Steam.

Для великого та дорогого проекту це безпрецедентний випадок. Менеджери Electronic Arts напевно зараз дуже здивовані. Battlefield 2042 була для видавництва головним релізом року, а на нього відреагували суцільною критикою та десятками зауважень. Якщо спиратися на думки багатьох користувачів, то при одній згадці шутера слід хреститися і тікати від людини, яка про нього заговорила

Чому аудиторія так сильно зненавиділа Battlefield 2042, зрозуміти нескладно. Гра справді зіткана із проблем, але в ній є й світлі плями. Про них, а також про різноманітні недоліки свіжого шутера УНІАН розповів у своєму докладному огляді. Ми провели в Battlefield 2042 майже сорок годин і готові розібрати її на гвинтики.

Троє з скриньки

Насамперед розберемося зі структурою Battlefield 2042. Сюжетної кампанії у грі немає. Її замінює ролик, у якому розповідається про новий конфлікт між двома наддержавами — Росією та США. Вони ведуть проксі-війну за сфери впливу та використовують для цього неприкаяних. Так називають найманців із країн, зруйнованих внаслідок кліматичних змін.

Протистояння Росії та США введено для посилення антуражу. Воно пояснює, чому в Battlefield 2042 взагалі хтось бореться. Про конфлікт між наддержавами забуваєш майже миттєво. Далі гравцям буде байдуже, за який бік вони воюють та чиї інтереси відстоюють. Історії немає, війна не розвивається, а значить — все протистояння не більше ніж фон для трьох багатокористувацьких режимів.

Перший називається All-Out Warfare і є основним змаганням з битвами до 128 осіб на ПК, PS5 і Xbox Series. На PS4 та Xbox One максимальну кількість солдатів у матчі знизили до 64 користувачів. У цьому режимі реалізовано два варіанти розваг — класичні "Захоплення" та "Штурм". Від інших розробники відмовилися, оскільки вони нібито не популярні. Рішення спірне, адже, напевно, багатьом фанатам хотілося б побачити аналоги повітряних баталій або "Лінії фронту".

У "Захопленні" гравцям потрібно контролювати якнайбільше секторів карти, щоб отримувати перевагу за очками над противниками. Регіони часто переходять від одного боку до іншого, тому їх потрібно постійно атакувати та обороняти. "Штурм" має схожу концепцію, але в ньому є чіткий поділ на гравців нападу та захисту. Перші повинні постійно захоплювати сектори та штовхати вперед лінію, де відбуваються сутички. А другим потрібно стримувати натиск, поки у команди атаки не закінчаться очки. Вони накопичуються при кожному вбивстві нападників. "Захоплення" і "Штурм" добре себе зарекомендували в попередніх частинах Battlefield, тому їх вибір цілком логічний. Але хотілося б, щоб більш нішеві варіанти розваг склали компанію цим змаганням.

Другий режим у шутері — це "Небезпечна зона" (Hazard Zone). У ньому реалізовані битви команд у складі чотирьох осіб. На ПК, PS5 та Xbox Series у матчі беруть участь вісім загонів, а на PS4 та Xbox One — шість. Основним завданням у цьому режимі стає збір розвідданих. Гравцям дається час на їх пошук, а також два вікна для евакуації у конкретних точках картки. Хто зміг отримати важливу інформацію та втекти, той і у дамках. Під час матчів доводиться боротися як з іншими людьми, так і з ботами під керівництвом штучного інтелекту. За вбивства ворогів та видобуток розвідданих видається спеціальна валюта. Вона витрачається на покупку спорядження перед кожним змаганням. У разі провалу все екіпірування втрачається, що підвищує ставки і змушує діяти акуратніше.

Третій режим називається Portal. Його позиціонували, як платформу, куди увійшов контент із попередніх частин серії — Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 та Battlefield 3. Багато фанатів вважають їх найкращими шутерами у франшизі. У Portal користувачі можуть грати в "Захоплення" та "Штурм" на оновлених картах зі згаданих проектів або створювати власні розваги. Для цього розробники реалізували зручний і загалом зрозумілий редактор. Він дозволяє вибрати карту, техніку, солдатів та озброєння, а також задати спеціальні параметри бою. Наприклад, нещодавно один ентузіаст створив аналог випробування з "Гри в кальмара". Я також бачив у списку матчі з елементами виживання та танкові баталії. Загалом інструментарій дозволяє реалізовувати цікаві розваги, тож надалі все залежить виключно від активності користувачів.

Куди тут воювати?

Кожен із трьох режимів поєднує стрілянина та використання транспорту. Ось про це давайте й поговоримо. У All-Out Warfare та "Небезпечній зоні" реалізовано 22 одиниці зброї, тобто по три або чотири пістолети, автомати, снайперські гвинтівки, напівавтоматичні види зброї і так далі. Транспорту ще менше. Є чотири одиниці загальної техніки для США з Росією та стільки ж унікальних бойових машин у кожної фракції. Список включає танки, броньовані позашляховики, судно на повітряній подушці, гелікоптери та винищувачі.

DICE напевно розуміла, що контенту недостатньо, тому й запровадила прокачування профілю. Користувачі не зможуть відразу вибрати зброю і гаджети, що сподобалися — для цього доведеться досягти 50 рівня. А якщо захочеться встановити на техніку певні модулі, будьте ласкаві виконати важкі випробування. Наприклад, убити 75 ворогів за кермом чи штурвалом конкретного транспортного засобу. Такий підхід заохочує грінд — участь у якомога більшій кількості матчів задля отримання досвіду. Це неймовірно дратує, адже багато користувачів хочуть просто брати участь у боях та вибирати для себе комфортне спорядження.

У Portal ситуація з контентом приблизно така сама. Розробники додали з Battlefield 1942, Bad Company 2 та "трійку" від 10 до 20 одиниць зброї та близько 15 варіантів техніки. Йдеться про кожен окремо взятий проект. Якщо рахувати в сукупності, то розмаїття буде більше, ніж у BF2042. Це особливо відчувається, коли чергуєш "Захоплення" і "Штурм" на картах з попередніх частин і постійно використовуєш інші гармати та гаджети.

Спочатку у мене виникло враження, що стрілянина в Battlefield 2042 виконана досить непогано. Завдяки унікальним параметрам пошкоджень, скорострільності та точності під час застосування зброї відчувається різниця. А унікальні анімації, тривалість перезаряджання та звуки ведення вогню впливають на тактильні відчуття. Вони ніби задають вагу зброї, і це чудово. Але варто почати вникати в деталі, і тут же з'явиться купа проблем.

Головна з них — реєстрація влучень. Недоліки в мережевому коді і неправильні хітбокси у моделей солдатів створюють абсурдні ситуації. Іноді стріляєш у ворога впритул і не можеш вбити, а потім він розвертається і за півтори секунди завдає критичну порцію пошкоджень. Зазначений час – це середній показник TTK у Battlefield 2042.

Ще одна проблема — жахлива кучність стрільбі. У мене бувало, що за два метри від противника кулі відмовлялися летіти в ціль. Баланс зброї теж відверто кульгає. Пістолети-кулемети мають більшу дальність ураження, ніж снайперські гвинтівки. При цьому останні краще справляються зі знищенням техніки, аніж гранатомети. Як такі очевидні помилки пройшли контроль якості DICE? Питання, на яке студія поки не поспішає відповідати. У сукупності проблеми перекривають переваги стрілянини і неодноразово викликають подив разом з розчаруванням.

Транспорт обійшовся без таких карколомних недоліків, але свої нюанси теж є. Управління загалом зручне, хоча на ПК гелікоптери та винищувачі часом завдають неприємностей. Танки, як і раніше, розносять все на своєму шляху і при належній вправності дозволяють вчинити десяток вбивств зараз. Судна на повітряній подушці підходять для комфортного пересування місцевістю, але вони можуть їздити по будь-якій вертикальній поверхні. Це натякає на очевидні проблеми з фізикою.

Сукупності темряви зі світлою цяткою

Зі стріляниною та транспортом закінчили, отже — настав час поринути вглиб кожного режиму. У All-Out Warfare битви розгортаються на семи картах колосальних масштабів. Дистанція між ключовими секторами величезна, що створює багато зайвої біганини. Вона частково компенсується можливістю запросити скидання транспорту до свого розташування. Але ця функція має досить довгу перезарядку, а значить — повністю позбутися марш-кидків не вдасться. Під час забігів між ключовими точками знижується динаміка. А ще в такі моменти легко не помітити ворога у засідці чи снайпера на височині, що зазвичай призводить до чергової смерті. Проблема особливо актуальна на картах із густою рослинністю.

На ключових точках зазвичай ведеться активне протистояння: всюди вибухи, літає техніка, гасають союзники і так далі. Це саме те, чого чекаєш від Battlefield, але навіть у вихорі подій помічаєш окремі проблеми. У новій частині серії класову систему замінили на спеціалістів зі своїми навичками. Деякі з умінь, наприклад, гак-кішка і турель, корисні, а від інших немає ніякого толку. Через це в битвах завжди з'являються одні і ті самі бійці, а частина солдатів ігнорується навіть новачками.

З фахівцями пов'язана ще одна проблема — розподіл на сторони. Він майже відсутній, адже всі бігають в однакових камуфляжах. Розібрати, хто перебуває перед гравцем, можна лише за маркером над головою, а це дуже незручно. Додавання всіх пристроїв до єдиної категорії теж викликає питання. Слот для гаджетів у бійців один, так що доводиться відмовлятися від багатьох корисних предметів і брати з собою кишенькову "зенітку" або аптечку. Без них обійтись майже неможливо.

Руйнування в Battlefield 2042 чи не вперше в історії серії не вражає. Через величезні розміри карт воно відчувається незначним. Десь нищаться стіни, б'ються шибки, ламаються автобусні зупинки з електричними стовпами, і на цьому все. Навіть у провальній "п'ятірці" руйнування викликало більше захоплення. Трохи яскравіші емоції виникають від катаклізмів, наприклад, торнадо. Їхні перші появи виглядають захоплююче, але ефект поступово зменшується. Напевно, саме з цієї причини багато матчів проходять без природних лих. Важливо також відзначити, що катаклізми майже не позначаються на геймплеї. Навіть торнадо можна легко оббігти за допомогою стандартного спринту.

Про "Небезпечну зону" ми вже майже все розповіли. Центральна особливість режиму — низький темп боїв. Тут потрібно поводитися дуже акуратно і постійно стежити за пересуванням напарників. Режим краще розкривається, коли граєш у загоні із друзями. В іншому випадку можна не розраховувати на збалансований вибір спеціалістів та злагоджені тактичні дії.

А ось Portal хочеться виключно хвалити. Тут і руйнація помітна, і динаміка битв набагато вища. Проблеми, пов'язані з фахівцями, теж відпадають, оскільки у сутичках на старих картах потрібно вибирати бійців конкретних класів із заздалегідь передбаченим набором спорядження. Саме від "Захоплення" та "Штурму" з Battlefield 1942, Bad Company 2 та "трійки" я отримав найбільше задоволення. Єдине, що хочеться відзначити — це мала кількість карт. На даний момент у Portal додали лише по дві локації зі старих частин.

Невтішні висновки

Насправді Battlefield 2042 можна ще довго лаяти. Наприклад, за безліч багів, падіння серверів і жахливу оптимізацію. Я ось два дні поспіль не міг зайти до Portal — мене просто викидало з матчів без жодної помилки. А одного разу довелося чекати на закінчення протистояння в положенні лежачи. Після отримання критичної шкоди мій персонаж відмовився відроджуватися на контрольній точці. Зараз Battlefield 2042 відчувається сирим та недоопрацьованим по всіх напрямках шутером. Купувати його варто тільки заради Portal, але краще дочекатися знижки. Основний режим, тобто All-Out Warfare, страждає під тягарем гори проблем.

Оцінка: 5 з 10

Назар Степорук

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