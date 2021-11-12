Розробники поки ніяк не відреагували на скандал.

Слідом за Call of Duty: Vanguard з її сторінками з Корану, які розкидали по підлозі, в скандал потрапила Battlefield 2042. Тільки цього разу незадоволеними виявилися українські користувачі. Вони виявили, що в шутері є російський боєць Петро "Борис" Гусковський. Для нього реалізували епічний образ під назвою "Маленький зелений чоловічок". Саме цей скін і обурив українських гравців.

Термін "зелені чоловічки" використовувався як жартівливе позначення російських військових, які брали участь в окупації Криму в 2014 році. На їх формі не було відзнак, тому виникло згадане прізвисько. Однак всі прекрасно розуміли, хто саме проводить операції на півострові.

Українці вважають "зелених чоловічків" терористами, які посприяли розділу країни. Присвячувати їм образ в Battlefield 2042 вкрай некоректно, що підкреслили окремі користувачі в Twitter. Один з них — гравець під псевдонімом Waggle_ua.

Він звернувся до студії DICE з наступним питанням: "Ви не заперечуєте проти того, щоб жартома ввести в гру російських терористів, які окупували частину моєї країни? Тоді чому б до купи не додати ІДІЛ або Талібан?"

Як вчинять розробники

На поточний момент ні DICE, ні Electronic Arts не відреагували на невдоволення українських користувачів. Але якщо скандал виросте в масштабах, творцям Battlefield 2042 доведеться виступити з офіційною заявою.

У випадку з Call of Duty: Vanguard невдоволення мусульман було масовим, що змусило Activision вибачитися. Тоді до обговорення підключилися навіть окремі розробники. А чим закінчиться новий конфлікт, сказати складно.

Автор: Назар Степорук