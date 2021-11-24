Ентузіасти відтворили в шутері випробування "червоне світло, зелене світло".

У новому шутері Battlefield 2042 є платформа Portal, де користувачі можуть створювати власні режими. Для цього застосовується контент з нової гри і попередніх частин франшизи. Ентузіасти також вільні задавати в редакторі різні цікаві умови для випробувань. Завдяки Portal в Battlefield 2042 вже з'явилося багато користувацьких режимів, і один з них створений за мотивами популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара".

Як повідомило видання GameRant, розвагу реалізував автор YouTube-каналу Two Angry Gamers TV. Він переніс в шутер випробування "червоне світло, зелене світло" з "Гри в кальмара". Блогеру довелося внести в оригінальну концепцію кілька змін, щоб адаптувати режим під реалії Battlefield 2042.

У цьому змаганні користувачі бігають по карті, поки не надходить команда зупинитися. Потім вони завмирають на місці, беруть в руки снайперські гвинтівки і дивляться по сторонах. Якщо гравці помічають, що хтось поворухнувся, то вони його вбивають. Правда, цьому можуть перешкодити укриття, які нерідко стоять на шляху до потенційної жертви.

Як "Гра в кальмара" вплинула на індустрію інтерактивних розваг

На рольовому сервері GTA V користувачі провели змагання за мотивами серіалу. Вони брали участь у різних випробуваннях, і "червоне світло, зелене світло" було серед них.

У Steam є безкоштовний аналог "Гри в кальмара" з багатокористувацькими матчами. Проект привернув увагу десятків тисяч людей.

Автор: Назар Степорук