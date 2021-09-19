Вороги вакцинації

Попри високу доступність українців до вакцинації проти COVID-19, її охоплення залишається доволі низьким. Українці, особливо з груп ризику, яких щеплення має врятувати від стаціонару, не надто поспішають отримати свою дозу вакцин. І досить часто відмовляють їх від отримання вакцини, на жаль, лікарі.

Постійні гастролі та зйомки – єдине, що заважало співачці Ірині Федишин вакцинуватися проти COVID-19. Нарешті вона, разом з чоловіком, знайшла час.

"Це наше здоров’я. Ніхто не знає, яка буде осінь. А вона може бути невтішна. Тож краще з цим не зволікати", - пояснила співачка своє рішення вакцинуватись ТСН.Тижню.

Те, що після вакцинації є певний відсоток дуже рідкісних ускладнень, зіркове подружжя знає.

"Але якщо подивитись, скільки шкоди робить ковід, краще вакцинуватись", - каже ТСН.Тижню Ірина Федишин.

Щеплення зробили у звичайній поліклініці за стандартною процедурою. Лише після ін’єкцій - фото з лікарями й, звісно, автограф.

А от у фейсбуці на сторінці Ірини почали ламати списи прибічники щеплень та антивакцинатори. "Тобто можна просто прийти в поліклініку на Сихові і вакцинуватись Pfizer?", "Від тої вакцини зразу можна заразитися тим же короновірусом…", "Тільки колективним імунітетом ми зможемо побороти цю проблему!", - такі коментарі – реальна ілюстрація, як українці ставляться до доказової медицини загалом і до щеплень проти COVID-19 зокрема.

Аудиторія з офлайну – так само з полярними точками зору. Хтось проти, бо вважає, що "імунітет повинен сам загартовуватися, вироблятися, організм повинен сам боротися". Хтось навіть не вірить, що коронавірус існує, і чесно в цьому зізнається на камеру ТСН.Тижня. А хтось, навпаки, вакцинувався вже двома дозами: "Щоб не розповсюджувалась ця зараза, краще вакцинуватися".

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Інна Онищенко колись була категорично проти вакцинації. Розповідає ТСН.Тижню, як у соціальних мережах активно поширювала таку інформацію. А коли завагітніла, замислилась, чи робити дитині щеплення. Тож усі ті статті, які сама поширювала, почала розбирати буквально по абзацах.

"От, наприклад, теза, що відомий науковець, доктор наук Стенфордського університету щось сказав. Я йду на сайт, а це біолог, який не працює там уже 30 років. Що ж він такого сказав? Чому мені зараз подають це як сенсацію?", - каже Інна Онищенко.

Так поступово жінка зрозуміла, що треба переходити до іншого табору – почала читати про обов'язкові щеплення і про самі хвороби.

"Я зрозуміла, що я точно не хочу, щоб моя дитина задихалась від кашлюку, чи в судомах від правцю ламала собі хребці", - розповідає пані Інна ТСН.Тижню.

А от Захар Мілютін – навпаки, активний антивакцинатор. Він вважає, що сучасне людство має занадто багато вакцин.

"Сучасний графік вакцинації, який нам МОЗ пропонує, він у 2-3 рази більший за те, що кололи людям, яким зараз за 30. І він у 6-8 разів більший того, що кололи нашим дідусям-бабусям. А найстарші дідусі-бабусі нічого не отримували, може, окрім віспи", - розповідає він ТСН.Тижню.

Цікаво, що саме проти віспи винайшли першу вакцину у світі, і вона врятувала мільйони людей…

Захар Мілютін визнає, що коронавірус існує, але щеплення вважає неефективними: "Вакцинованих в Ізраїлі 65 відсотків, а в шпиталях в серпні в якийсь момент лежало 83 відсотки вакцинованих…".

Цю тезу вже давно пояснили фахівці, які критикують такий дивний підхід до статистики. Бо 83 відсотки можуть означати і 83 тисячі людей, і 8 людей.

Втім, де захований корінь сумнівів пана Мілютіна, стає зрозуміло з його подальшої розповіді: "Мені в дитинстві деякі вакцини робили, але не всі з тих, що були. Моя мама була медсестра і не дуже до цього ставилася. Я чудово пам'ятаю, як її попереджала заввідділення, що завтра в школі будуть "дуже ядрену" колоти, мовляв, ти свого не приводь… Таке було, так є, і воно продовжується".

На жаль, йдеться не про одну маму-медсестру, а про цілий клан українських медиків-антивакцинаторів. Їх слова і небажання щеплюватись значно небезпечніші, ніж просто особиста загроза захворіти. Ці лікарі і медсестри сіють сумніви, страхи та панічні настрої серед пацієнтів.

Для сучасного світу – це дикість, говорить ТСН.Тижню лікар-імунолог Федір Лапій. І наводить приклад, як такі горе-лікарі відмовляють навіть тих, хто хоче вакцинуватися.

"Ви хочете, щоб вас, крім цукрового діабету, ще вакцина добила? Для чого вам це навантаження?, - кажуть. Звичайно, люди розвертаються, йдуть. У першу чергу, вакцинувати і захищати треба людей з групи ризику, для них вакцина безпечна", - розповідає Федір Лапій ТСН.Тижню.

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Однак вплинути на таких лікарів в Україні майже неможливо. МОЗ хіба що проводить інформаційну кампанію: як у середньовіччі чиновники їздять по лікарнях і розвінчують міфи.

"Є механізм позбавлення ліцензії. Однак це складний процес, який передбачає фіксацію негативного впливу. Проблема полягає в тому, що інколи зібрати такі докази і довести до суду - це надважка праця", - розповідає ТСН.Тижню головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

А от реаніматолог Борис Бриль говорить, що в Ізраїлі позбутися лікарської ліцензії за ненаукове твердження – дуже легко. Навіть посту у фейсбуці достатньо, аби тобою зацікавились відповідні органи.

"Думай, що завгодно у себе в голові, але, якщо ти лікар, у тебе – кримінальна відповідальність. Сказав – доведи. Не можеш сам – доведи дослідженням. Не можеш довести – закрий рота", - каже він.

Крім того, щодо побоювання ускладнень після вакцинації, наприклад, щодо розповсюдженої думки, що після щеплення з’являються міокардити та інші серцеві хвороби, Борис Бриль каже так: "Подивімось, скільки міокардитів буде після перенесення грипу – у сотні разів більше. А скільки міокардитів після коронавірусу? У триста разів більше".

За даними ЮНІСЕФ, затятих антивакцинаторів не так і багато що в Україні, що у світі. У нас - до 5 відсотків. Але проблема в тому, що їхній голос - дуже гучний. І вони завжди перекрикують розумних.

Ірина Коваленко, Наталка Волосацька, Тимофій Кощій, Костянтин Слюсар, Володимир Черенков

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