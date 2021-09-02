Випробування будуть проводитися на 1140 дорослих, яким не потрібна госпіталізація.

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила про завершальний етап стадії випробування таблеток від коронавірусу. Експериментальний пероральний препарат тестуватимуть на пацієнтах із симптомами COVID-19.

Як повідомляє Reuters, випробування будуть проводитися на 1140 дорослих, які не потребують госпіталізації.

Зокрема, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших симптомах коронавірусу. Препарат призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

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У липні Pfizer заявила, що якщо випробування PF-07321332 буде успішним, то до кінця року вона подасть заявку на дозвіл на використання таблеток в екстрених випадках.

В США схвалений лише Ремдесівір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19.

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Автор: Ірина Погоріла