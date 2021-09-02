Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила про завершальний етап стадії випробування таблеток від коронавірусу. Експериментальний пероральний препарат тестуватимуть на пацієнтах із симптомами COVID-19.
Як повідомляє Reuters, випробування будуть проводитися на 1140 дорослих, які не потребують госпіталізації.
Зокрема, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332, яку можна буде приймати при перших симптомах коронавірусу. Препарат призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.
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У липні Pfizer заявила, що якщо випробування PF-07321332 буде успішним, то до кінця року вона подасть заявку на дозвіл на використання таблеток в екстрених випадках.
В США схвалений лише Ремдесівір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19.
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