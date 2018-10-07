Автомобіль Ані Лорак потрапив у смертельну ДТП в Росії – ЗМІ (відео)
17:56, 07 жовтня 2018Інциденти
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Вантажівка, що потрапила в ДТП, як припускається, перевозила концертне обладнання української співачки після виступу на VIP-весіллі в Татарстані.
Вантажівка Ані Лорак потрапила у страшну ДТП в Росії / kazan.aif.ru
У Рибно-Слобідському районі Татарстану (РФ) ввечері 5 жовтня вантажний автомобіль зіткнувся з легковиком, водій легкового автомобіля помер на місці.
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Як повідомляють «Аргументы и факты», смертельна аварія сталася на 919 кілометрі траси М7.
На відео, що з'явилися в соцмережах, видно, що на вантажівці зображена Ані Лорак. Очевидно, вона перевозила концертне обладнання української співачки назад у Москву.
Нагадується, що Ані Лорак разом з Філіпом Кіркоровим виступила на VIP-весіллі в Татарстані.
За попередніми даними, водій легкового автомобіля Toyota Camry виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з КАМАЗом.
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