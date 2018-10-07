У Раді запропонували позбавити звання "Народного артиста України" Лорак, Лободу та Повалій

Нардепи також пропонують ввести санкції проти російських співаків Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, режисера Володимира Бортка.

Ряд народних депутатів пропонують Верховній Раді просити Раду національної безпеки і оборони України безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.

Про це йдеться в проекті постанови №9156 "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", зареєстрованому в парламенті 3 жовтня.

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"Проектом Постанови пропонується звернутися до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб, а саме позбавити державних нагород України Таїсію Повалій, Ані Лорак, Світлану Лободу, Віталія Козловського, Володимира Бортка, Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова", - сказано в документі.

Зазначається, що прийняття постанови сприятиме "попередженню антиукраїнських проявів серед діячів культури, мистецтва і шоу-бізнесу, а також стане логічним продовженням боротьби з сепаратизмом на всіх рівнях".

Раніше повідомлялося, що заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги.