"Мажорні" ДТП. Чому убивцям багато сходить з рук

Резонансні ДТП збурюють Україну. І причина не лише в кількості загиблих, а в наглій поведінці винуватців аварій. Люди, які часто не мають права сідати за кермо, бо вже скоювали злочини і перебувають на умовному терміні покарання, кидаються доводити, що вони не винні. І, на жаль, часто убивства сходять їм з рук.

Харків, грубе порушення ПДР, елітна "Інфініті" на шаленій швидкості проїжджає на червоний та врізається у "Шевроле Авео". Водій "Шевроле" гине на місці. Троє пасажирів "Інфініті" потрапляють до реанімації.

Системний порушник

Одразу після ДТП водій "Інфініті" – це Микола Харківський - телефонує до поліції, представляється іншим ім’ям та каже, що машину викрадено. Приїжджає швидка, забирає людей. Один з трьох пасажирів "Інфініті" - Ліза Дусик. Микола йде до неї та починає погрожувати.

Представник дівчини Ерік Кривенко розповідає "Грошам", що Микола погрожував їй "якоюсь розправою, або ще якимось чином схиляв її до того, щоб вона надала оманливі покази".

Ще два пасажири "Інфініті" - хлопці. Обидва непритомні. У ЗМІ просочується стратегія Миколи – він сподівається, що хтось помре.

"Ви ж розумієте, що там усі сили в ту ж ніч були кинуті на "підгортання" свідків. Очікування, що хтось помре, щоб можна було "посадити" його за кермо", - розповідає "Грошам" син постраждалого Андрій Носов.

З’являється переписка з малолітнім мажором, в якій він хвалиться, що вже розбив чотири машини, зізнається, що ганяє на червоний колір світлофора та по зустрічній смузі. І додає актуальні цінники за порушення ПДР – від ста до двохсот баксів.

"Микола є ярим споживачем тяжких психоактивних наркотиків, як солі, мефедрон, іноді кокаїн. Ми знайшли свідка, який зловживав цимиречовинами разом з Миколою", - розповідає "Грошам" представник ГО "НuntersКharkov" Станіслав Жадан.

Це підтверджує й представник Єлизавети Дусик Ерік Кривенко: "Зі слів його товаришів, товаришів Лізи, які знайомі з Миколаєм, він схильний до вживання наркотиків та алкоголю".

На місці страшної ДТП Миколі Харківському зробили експрес-тест, який показав, що алкоголю в його крові немає. Повний аналіз крові мажор відмовився робити.

Та й це ще не все. За словами прес-секретаря прокурора Харківської області Дмитра Чубенка, на момент вчинення ДТП хлопець знаходився на умовному терміні. Отримав його Харківський за стрілянину: в чотирнадцять років з пневматичного пістолета вистрілив в обличчя 19-річному хлопцю та його 39-річній матері.

"Він систематично порушує громадський порядок, він має вирок, тобто вже судимий", - нагадує "Грошам" Дмитро Чубенко.

На відео з затриманням Миколи після стрілянини видно чоловіка поряд. Це Харківський-старший. Михайло Юрійович свого часу працював на ринку. Звичайна людина за звичайним прилавком. Один з 5000 працівників. І звідки у нього гроші на забаганки сина – не зрозуміло.

Зараз за прилавком порожньо. Але зазвичай Михайло Юрійович продає тут м'ясо. Де він знаходиться – невідомо. "Гроші" завітали до нього додому. Але двері ніхто не відчинив. Тому взялися шукати матір мажора.

Дізналися, що ще у 2015 році її було притягнуто до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. З 2017-го року вона розлучена з чоловіком та практично не буває в Україні.

"За тією інформацією, якою я володію, вона достатньо велику кількість часу проводить за межами країни", - розповів "Грошам" адвокат постраждалих Ігор Черняк.

Натомість адвокат Миколи Харківського відмовився коментувати справу: "Поки нічого говорити не буду принципово, тому що не хочу".

Громадське об’єднання "НuntersКharkov" отримало доступ до GPS-трекера, встановленого на "Інфініті". Вони мають повний психологічний портрет Миколи як водія, і намагаються долучити це до справи.

"Він за 1 вечір проїхав на красне світло близько 10 разів. За 10 хвилин. На швидкості, більш ніж 160 км/год", - розповідає "Грошам" Станіслав Жадан.

Зараз розробляється проєкт Закону України про амністію до 30-ої річниці України. Згідно з ним, мажор, попри всі порушення, може потрапити під амністію та уникнути покарання...

Непрості батьки

Рівно рік тому єгиптянин Хенді Алі на швидкості, щонайменше, 111 км/год збиває одразу чотирьох. Дивом троє з них виживають. Але Тетяна Василова померла. І її було нікому відстоювати. За неофіційною інформацією, за декілька років до того її чоловік та син загинули в ДТП.

Хенді теж потрапив у ДТП вже маючи за плечима одну судову справу в Україні – у нього тривав суд за хуліганство. Проте обраний запобіжний захід дозволяв йому й далі коїти правопорушення.

На початку досудового розслідування по ДТП Алі намагався уникнути покарання. У тому числі, за нього почала заступатися іноземна діаспора, яка пропонувала гроші, щоб постраждалі не привертали увагу ЗМІ до цієї справи.

"Після того, як стало зрозуміло, що не вийде ухилитися від відповідальності, були й вибачення з його боку, і щире каяття, і компенсації. Чув по цій справі, що у нього не такий простий батько у Єгипті. І, виходячи з того, який ресурс був задіяний на початку розвитку цієї історії, я вірю у те, що це не така проста людина", - розповів "Грошам" адвокат Ігор Черняк.

Позиція адвоката Хенді Алі Дмитра Тимошенка дуже чітка – він не бажає спілкуватися із журналістами.

Більш відома історія, дуже схожа на історію Хенді Алі, теж сталася в Харкові – у ДТП, яке спричинила Зайцева, загинули шестеро осіб.

І Хенді, і Зайцева порушили численні вимоги правил дорожнього руху, їхали зі значним підвищенням швидкості, і в результаті не змогли уникнути смертей пересічних громадян. Суд по Хенді й досі триває, а Зайцева отримала 10 років позбавлення волі та мала компенсувати усім постраждалим майже 3 мільйони гривень.

"Спочатку виплати були нерегулярні, майже 30-40 гривень на місяць. Що стосується сьогоднішнього дня, я так розумію, вона намагається вийти достроково, виплати стали по 100 гривень вже", - розповіла "Грошам" адвокат постраждалих Лариса Матвєєва.

Зараз Зайцева відбуває покарання у Покровському виправному центрі, де ув’язнені мають телефони, інтернет та навіть магазин поряд. Нещодавно з’явилися фотографії, на яких Олена засмагає на подвір’ї в’язниці. Зайцева відбула вже майже половину терміну і, за законом, незабаром зможе вийти достроково. Нещодавно начальниця колонії Інна Мицюк, де відбуває покарання Зайцева, повідомила наступне: "Зайцева повністю виконує всі встановлені вимоги відбування покарання".

"Коли така позиція надається через ЗМІ, я вважаю, що це просто підготовлюють для того, щоб потім заявляти відповідне клопотання", - каже адвокат постраждалих Лариса Матвєєва.

10 років за два життя

21 жовтня 2020 року. 19-річний Дмитро Габишев разом з другом до самого ранку вживав алкогольні напої, а потім сів за кермо. Проїхавши приблизно 5 км, він виїхав на зустрічну смугу та вбив двох людей – батька Дмитра і його 15-річну доньку Анастасію Азаренкових. Бувши напідпитку, хлопець почав казати, що за кермом був не він, що був якийсь "драйвер", якого ніхто не може знайти.

На місце ДТП до Дмитра приїхав якийсь чоловік "вирішувати питання". Це був Олександр Габишев, пенсіонер. Раніше чоловік працював у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області. Мати Дмитра також на пенсії, але працювала в апеляційному суді. Тож на початку розслідування вони намагалися уникнути покарання: скаржилися на адвоката, скидали провину на "неправильну" дорогу…

"Габишева досліджував орган пробації і дав висновок, що ця особа несе високий ризик вчинення повторного кримінального порушення і ризик небезпеки для суспільства максимально високий. Він не робить висновки із вчиненого", - розповів "Грошам" адвокат Євген Мельниченко.

Під час суду Габишев швидко змінив стратегію – він визнав провину і намагався зменшити собі термін.

"Він сказав: "Да, я був за кермом, я визнаю свою провину, беру на себе всю відповідальність". Але коли суд закінчується, він постійно просить, щоб йому дали менший термін", - розповіла постраждала Любов Азаренкова.

Суд його слова почув. Дмитру Габишеву дали 9 років, коли обвинувачення просило максимальний термін у 10 років.

"10 років – це нічого за два життя. Я навіть не розумію, як можна оцінити життя у скільки-то років", - каже Любов Азаренкова.

Суд не взяв до уваги ані висновок органу пробації, ані те, що Габишев не мав права керувати автомобілем – на момент ДТП був позбавлений водійського посвідчення, та ще й був п’яний.

Це вже вдруге Дмитра Габишева спіймали п’яним за кермом, але тепер уникнути наслідків не вдалося. Сьогодні Любов Азаренкова хоче лише одного – щоб винуватець поніс справедливе покарання.

"Багато людей з усієї України не можуть знайти справедливості у своїх справах. Тому що є справи, які тривають 3-5 років, і протягом всього цього часу винні не покарані. Ба більше, вони навіть не сидять, вони спокійно розгулюють на свободі", - каже адвокат Ігор Черняк.

"Був такий п’яний, що не стояв на ногах"

2018 рік. Траса за містом. Брат нинішнього нардепа Андрія Одарченка на шаленій швидкості збиває на зустрічній смузі автомобіль. В автомобілі постраждалих знаходився 22-річний блогер Андрій Василенко та його дівчина. У хлопця не було шансів вижити, а дівчина дивом уникла серйозних травм. Вона прийшла до тями прямо на місці ДТП і чудово пам’ятає поведінку Дмитра Одарченка.

"Він був у дуже нетверезому стані. Був настільки п’яний, що не міг навіть прямо стояти. Від людини несло так… Це не випив келих вина, це просто до несамовитого стану! Він розповідав, що "ви мені машину тут побили за купу грошей". Це в принципі його єдине переживання", - каже жертва ДТП Катерина Познякова.

Олександр Ребрій був свідком цього ДТП. Саме його за лічені секунди до зіткнення обігнав Одарченко. "Я поспішав до Харкова, я швидко їхав, десь 120-130 км/год. Після того, як він мене обігнав, я бачив безпосередньо момент зіткнення… Від нього був запах алкоголю. І він почав видумувати нісенітниці: "не я був за кермом, водій, якийсь водій втік в поле"", - розповідає Олександр Ребрій.

Типова ситуація, як і з попередніми мажорами. П’яний Одарченко навіть почав показувати липові документи МВС України, які йому не допомогли.

"Десь за півроку до цього він був позбавлений водійських прав. І на час, коли знаходився за кермом не мав права керувати автомобілем. Це вже не перший випадок, коли він за кермом знаходився у стані алкогольного сп’яніння", - розповів "Грошам" адвокат постраждалих Андрій Поліканов.

Здавалося б, все максимально очевидно, є усі свідки, версії збігаються. Але під час суду почали з’являтися нові свідки, які вказували на те, що насправді Одарченко їхав по своїй смузі, начебто Василенко сам виїхав на зустрічну смугу. А свідки з боку потерпілих почали… зникати.

"До родини Василенка звернулись свідки, які зазначили, що нібито вони були свідками і можуть надати відеореєстратор з автомобіля. Після цього на контакт вони не виходили, і вже коли я з ними продовжив спілкування, вони пояснили, що їм погрожували, одному з цих свідків нібито був знищений автомобіль", - каже Андрій Поліканов.

Вже понад три роки постраждалі намагаються встановити справедливість, але Одарченко продовжує їздити дорогами міста...

***

Всі ці історії свідчать: кожного разу все йде за одним сценарієм. Правопорушника ловлять ще до того, як сталася трагедія, він отримує якесь незначне для нього покарання за скоєний злочин, не робить висновків, а потім вбиває людей. Правоохоронна система також сприяє цьому, адже системний правопорушник на дорозі – годівниця для поліції. І активні дії, на жаль, починаються лише тоді, коли стається щось резонансне.

Повний сюжет про те, як розслідували ДТП за участі вищеназваних фігурантів та які злочини вони скоїли "до", дивіться в програмі "Гроші" о 19:25на телеканалі 2+2.

Влад Блощинський

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